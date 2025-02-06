Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гренландия тает быстрее, чем ожидалось — последствия будут разрушительными
Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии
Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике
Колбаса на завтрак кажется безобидной, но врачи бьют тревогу — вот что она делает с организмом
Ближайшее будущее авто: сложность ремонта и зависимость от электроники
Загадки кошачьего поведения: что нужно знать владельцам
В Бразилии заявили о праве БРИКС искать замену доллару
Названы лучшие направления для путешествия на День Святого Валентина
Очередное локальное наступление ВСУ провалилось в Курской области

К чему приводит привычка выпивать немного, но регулярно

1:07
Еда

Принято считать, что проблемы начинаются, когда человек пьет запойно или в больших количествах. Однако врачи уверяют: даже регулярное "умеренное" потребление алкоголя увеличивает риски заболеваний.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Что происходит с организмом, если пить пиво каждый день

Даже одна бутылка пива в день оказывает негативное влияние. В одной порции алкоголя содержится 10 мл этанола, что уже повышает риск:

  • Рака толстой кишки, пищевода и других органов на 5-15% по сравнению с непьющими людьми.
  • Травм и несчастных случаев, особенно у мужчин, употребляющих алкоголь ежедневно.
  • Серьезных последствий у женщин — три порции спиртного в день увеличивают вероятность непреднамеренных травм на 117%.

Можно ли пить без вреда

Доктор Кевин Шилд уверен: безопасного количества алкоголя не существует. Чем меньше спиртного употребляет человек, тем лучше для его здоровья.

Даже одна бутылка пива в день — это не безобидная привычка, а фактор риска для здоровья.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Авто
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители Аудио 
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
Как избавиться от плесени в доме с помощью перекиси водорода
Коктейль мастерства и таланта: эксперт рассказал о нюансах работы бармена в России
Чехи всё чаще стали покупать жильё в Испании
Как спорт защищает от гипертонии: влияние регулярных тренировок на сосуды
Тусклые и ломкие волосы? Возможно, вы слишком редко моете голову
Цены на газ в Европы выросли до максимальных значений с октября 2023 года
Как сделать нежнейший сливочный соус — потребуется всего 5 минут
Научная революция: вода на Земле могла появиться совершенно другим способом
Муравьи исчезнут с вашей территории: избавляемся от насекомых без химии
Планируете кухню? Узнайте, как сделать её максимально удобной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.