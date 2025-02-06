К чему приводит привычка выпивать немного, но регулярно

Принято считать, что проблемы начинаются, когда человек пьет запойно или в больших количествах. Однако врачи уверяют: даже регулярное "умеренное" потребление алкоголя увеличивает риски заболеваний.
Даже одна бутылка пива в день оказывает негативное влияние. В одной порции алкоголя содержится 10 мл этанола, что уже повышает риск:
Доктор Кевин Шилд уверен: безопасного количества алкоголя не существует. Чем меньше спиртного употребляет человек, тем лучше для его здоровья.
Даже одна бутылка пива в день — это не безобидная привычка, а фактор риска для здоровья.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об.
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