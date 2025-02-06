К чему приводит привычка выпивать немного, но регулярно

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Принято считать, что проблемы начинаются, когда человек пьет запойно или в больших количествах. Однако врачи уверяют: даже регулярное "умеренное" потребление алкоголя увеличивает риски заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

Что происходит с организмом, если пить пиво каждый день

Даже одна бутылка пива в день оказывает негативное влияние. В одной порции алкоголя содержится 10 мл этанола, что уже повышает риск:

Рака толстой кишки, пищевода и других органов на 5-15% по сравнению с непьющими людьми.

Травм и несчастных случаев, особенно у мужчин, употребляющих алкоголь ежедневно.

Серьезных последствий у женщин — три порции спиртного в день увеличивают вероятность непреднамеренных травм на 117%.

Можно ли пить без вреда

Доктор Кевин Шилд уверен: безопасного количества алкоголя не существует. Чем меньше спиртного употребляет человек, тем лучше для его здоровья.

Даже одна бутылка пива в день — это не безобидная привычка, а фактор риска для здоровья.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта (крепость) в большинстве сортов пива около 3,0—6,0 % об.



