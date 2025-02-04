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Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные

Еда

Сырники — любимое лакомство многих, но не все знают, что их можно приготовить без муки и обжаривания на сковороде. Запекание в духовке позволяет получить нежные и полезные сырники, идеально подходящие для тех, кто следит за питанием.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Ингредиенты

  • Творог (5% жирности) — 360 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка творожной массы: в глубокой миске соедините творог, яйца, манную крупу, сахар, ванилин, сметану и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  2. Формирование сырников: полученная масса будет достаточно густой. Смачивая руки водой, сформируйте небольшие шарики и слегка приплюсните их, придавая форму традиционных сырников.
  3. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выложите сырники на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный небольшим количеством масла. Выпекайте около 12 минут, затем выключите духовку и оставьте сырники внутри еще на 6-7 минут для достижения идеальной текстуры.

Готовые сырники получаются сочными и нежными, по структуре напоминающими суфле. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, медом или свежими ягодами по вкусу.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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