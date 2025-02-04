Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные

Сырники — любимое лакомство многих, но не все знают, что их можно приготовить без муки и обжаривания на сковороде. Запекание в духовке позволяет получить нежные и полезные сырники, идеально подходящие для тех, кто следит за питанием.
Готовые сырники получаются сочными и нежными, по структуре напоминающими суфле. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, медом или свежими ягодами по вкусу.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.