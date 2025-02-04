Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные

Сырники — любимое лакомство многих, но не все знают, что их можно приготовить без муки и обжаривания на сковороде. Запекание в духовке позволяет получить нежные и полезные сырники, идеально подходящие для тех, кто следит за питанием.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

Ингредиенты

Творог (5% жирности) — 360 г

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Ванилин — щепотка

Сметана — 2 ст. л.

Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка творожной массы: в глубокой миске соедините творог, яйца, манную крупу, сахар, ванилин, сметану и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Формирование сырников: полученная масса будет достаточно густой. Смачивая руки водой, сформируйте небольшие шарики и слегка приплюсните их, придавая форму традиционных сырников. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выложите сырники на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный небольшим количеством масла. Выпекайте около 12 минут, затем выключите духовку и оставьте сырники внутри еще на 6-7 минут для достижения идеальной текстуры.

Готовые сырники получаются сочными и нежными, по структуре напоминающими суфле. Подавайте их теплыми, дополнив сметаной, медом или свежими ягодами по вкусу.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

