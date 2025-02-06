Ошибки хранения, которые сокращают срок годности продуктов

Правильное хранение продуктов позволяет продлить их свежесть, избежать распространения бактерий и сохранить вкус. Шеф-повар Глеб Астафьев рассказал, как лучше разместить продукты в холодильнике.
Овощи лучше всего размещать в нижних ящиках холодильника. Фрукты нельзя хранить вместе с овощами, особенно с яблоками и бананами — они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу других продуктов.
Эти продукты должны лежать вдали от остальных, чтобы избежать распространения бактерий. Их нельзя хранить рядом с готовыми блюдами, иначе возможно перекрестное заражение.
Колбасные изделия лучше держать рядом с готовыми блюдами, но не в полиэтиленовых пакетах — в них создается среда для размножения бактерий.
Молоко, творог и сыр должны находиться на одной полке. Если яйца хранятся в дверце холодильника, их нужно употребить быстрее — там температура выше, чем в основной камере.
Некоторые продукты не любят холод:
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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