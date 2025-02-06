Ошибки хранения, которые сокращают срок годности продуктов

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное хранение продуктов позволяет продлить их свежесть, избежать распространения бактерий и сохранить вкус. Шеф-повар Глеб Астафьев рассказал, как лучше разместить продукты в холодильнике.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Где хранить овощи и фрукты

Овощи лучше всего размещать в нижних ящиках холодильника. Фрукты нельзя хранить вместе с овощами, особенно с яблоками и бананами — они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу других продуктов.

Сырое мясо и рыба — отдельно от готовой еды

Эти продукты должны лежать вдали от остальных, чтобы избежать распространения бактерий. Их нельзя хранить рядом с готовыми блюдами, иначе возможно перекрестное заражение.

Колбасы и сыры: как не испортить вкус

Колбасные изделия лучше держать рядом с готовыми блюдами, но не в полиэтиленовых пакетах — в них создается среда для размножения бактерий.

Где хранить молочные продукты

Молоко, творог и сыр должны находиться на одной полке. Если яйца хранятся в дверце холодильника, их нужно употребить быстрее — там температура выше, чем в основной камере.

Что нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты не любят холод:

Лук, виноград, яблоки — теряют вкус и текстуру.

Масло, особенно нерафинированное — окисляется и становится горьким.

Консервы — до вскрытия их лучше держать в шкафу.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

