Холодный десерт при простуде – польза или риск

Долгое время считалось, что холодный десерт только усугубляет симптомы, однако современные врачи смотрят на этот вопрос иначе.
После удаления миндалин холодная пища помогает уменьшить боль, снять отек и снизить риск кровотечения. В некоторых случаях при воспалении горла мороженое может давать отвлекающий эффект и уменьшать болевой синдром.
При вирусных и бактериальных инфекциях, таких как ОРВИ или грипп, холодная пища может ослабить местный иммунитет и спровоцировать осложнения. Однако если очень хочется, врачи допускают небольшую порцию в день.
Мороженое может приносить пользу при послеоперационном восстановлении, но при инфекционных заболеваниях его употребление следует ограничивать. Если оно не вызывает дискомфорта, то строгих запретов нет.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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