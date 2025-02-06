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Холодный десерт при простуде – польза или риск

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Еда

Долгое время считалось, что холодный десерт только усугубляет симптомы, однако современные врачи смотрят на этот вопрос иначе.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Когда мороженое полезно

После удаления миндалин холодная пища помогает уменьшить боль, снять отек и снизить риск кровотечения. В некоторых случаях при воспалении горла мороженое может давать отвлекающий эффект и уменьшать болевой синдром.

Когда лучше воздержаться

При вирусных и бактериальных инфекциях, таких как ОРВИ или грипп, холодная пища может ослабить местный иммунитет и спровоцировать осложнения. Однако если очень хочется, врачи допускают небольшую порцию в день.

Мороженое может приносить пользу при послеоперационном восстановлении, но при инфекционных заболеваниях его употребление следует ограничивать. Если оно не вызывает дискомфорта, то строгих запретов нет.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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