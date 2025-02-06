Творожная запеканка с нежной текстурой – как в школьной столовой, но ещё вкуснее

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не помнит тот вкус из детства — нежная, воздушная творожная запеканка, которая тает во рту? Сегодня мы поделимся рецептом, который позволит вам приготовить именно такую запеканку у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты

Творог — 600 г (рекомендуется использовать творог с жирностью не менее 5% для более насыщенного вкуса)

Сметана — 150 г

Яйца — 3 шт. (категория С0)

Сахар — 4 ст. л.

Манная крупа — 4 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Ванилин — 0,25 ч. л.

Соль — щепотка

Сливочное масло и манная крупа для смазывания формы

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

Включите духовку для разогрева до 180°C.

В глубокой миске соедините творог, сметану, яйца, сахар, манную крупу, соду, ванилин и соль.

Тщательно перемешайте массу до однородного состояния.

Подготовка формы

Смажьте форму для запекания сливочным маслом и присыпьте манной крупой, чтобы запеканка не прилипала.

Выпекание

Выложите творожную массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность.

Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте около 40-50 минут до образования золотистой корочки.

Подача

Достаньте запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.

Нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, мёдом или вареньем по вкусу.

Наслаждайтесь нежной и пышной творожной запеканкой, которая напомнит вам о тёплых моментах детства!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

