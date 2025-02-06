Творожная запеканка с нежной текстурой – как в школьной столовой, но ещё вкуснее
1:45
Кто не помнит тот вкус из детства — нежная, воздушная творожная запеканка, которая тает во рту? Сегодня мы поделимся рецептом, который позволит вам приготовить именно такую запеканку у себя дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка
Ингредиенты
- Творог — 600 г (рекомендуется использовать творог с жирностью не менее 5% для более насыщенного вкуса)
- Сметана — 150 г
- Яйца — 3 шт. (категория С0)
- Сахар — 4 ст. л.
- Манная крупа — 4 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Ванилин — 0,25 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сливочное масло и манная крупа для смазывания формы
Пошаговое приготовление
Подготовка ингредиентов
- Включите духовку для разогрева до 180°C.
- В глубокой миске соедините творог, сметану, яйца, сахар, манную крупу, соду, ванилин и соль.
- Тщательно перемешайте массу до однородного состояния.
Подготовка формы
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом и присыпьте манной крупой, чтобы запеканка не прилипала.
Выпекание
- Выложите творожную массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность.
- Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте около 40-50 минут до образования золотистой корочки.
Подача
- Достаньте запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.
- Нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, мёдом или вареньем по вкусу.
Наслаждайтесь нежной и пышной творожной запеканкой, которая напомнит вам о тёплых моментах детства!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру