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Творожная запеканка с нежной текстурой – как в школьной столовой, но ещё вкуснее

1:45
Еда

Кто не помнит тот вкус из детства — нежная, воздушная творожная запеканка, которая тает во рту? Сегодня мы поделимся рецептом, который позволит вам приготовить именно такую запеканку у себя дома.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты

  • Творог — 600 г (рекомендуется использовать творог с жирностью не менее 5% для более насыщенного вкуса)
  • Сметана — 150 г
  • Яйца — 3 шт. (категория С0)
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Ванилин — 0,25 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло и манная крупа для смазывания формы

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Включите духовку для разогрева до 180°C.
  • В глубокой миске соедините творог, сметану, яйца, сахар, манную крупу, соду, ванилин и соль.
  • Тщательно перемешайте массу до однородного состояния.

Подготовка формы

  • Смажьте форму для запекания сливочным маслом и присыпьте манной крупой, чтобы запеканка не прилипала.

Выпекание

  • Выложите творожную массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность.
  • Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте около 40-50 минут до образования золотистой корочки.

Подача

  • Достаньте запеканку из духовки и дайте ей немного остыть.
  • Нарежьте порционными кусочками и подавайте со сметаной, мёдом или вареньем по вкусу.

Наслаждайтесь нежной и пышной творожной запеканкой, которая напомнит вам о тёплых моментах детства!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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