Готовим лазанью только так – попробуйте, и больше не захотите менять рецепт

Лазанья — одно из самых известных блюд итальянской кухни, покорившее сердца гурманов по всему миру. Сочетание нежных слоёв пасты, ароматного мясного соуса и сливочного соуса Бешамель создаёт неповторимый вкус, который сложно забыть.
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья
Ингредиенты
Для мясного соуса
800 г мясного фарша (говядина, свинина или их смесь)
2 средние луковицы
2 зубчика чеснока
2 спелых помидора
2 ст. л. томатной пасты
Соль и чёрный перец по вкусу
Растительное масло для обжаривания
Для соуса Бешамель
50 г сливочного масла
5 ст. л. пшеничной муки без горки
600 мл молока
Соль и молотый душистый перец по вкусу
Дополнительно
10 листов лазаньи
100 г твёрдого сыра (например, Пармезан)
Пошаговое приготовление
Приготовление мясного соуса
Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками.
Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности, затем добавьте чеснок и готовьте ещё минуту.
Добавьте фарш, обжаривайте до изменения цвета, периодически помешивая.
Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к фаршу вместе с томатной пастой.
Приправьте солью и перцем, тушите на среднем огне около 15 минут, пока соус не загустеет.
Приготовление соуса Бешамель
Растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне.
Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
Медленно влейте молоко, продолжая помешивать, доведите до кипения.
Уменьшите огонь и готовьте до загустения.
Добавьте соль и душистый перец по вкусу.
Сборка лазаньи
Разогрейте духовку до 190°C.
Выложите тонкий слой соуса Бешамель на дно формы для запекания.
Положите слой листов лазаньи, затем распределите часть мясного соуса и полейте соусом Бешамель.
Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершая слоем соуса Бешамель.
Посыпьте тёртым сыром.
Запекание
Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.
Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки.
Дайте лазанье постоять 10 минут перед подачей.
Наслаждайтесь ароматной и сытной классической лазаньей, приготовленной в домашних условиях!
Уточнения
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.