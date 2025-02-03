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Готовим лазанью только так – попробуйте, и больше не захотите менять рецепт

2:36
Еда

Лазанья — одно из самых известных блюд итальянской кухни, покорившее сердца гурманов по всему миру. Сочетание нежных слоёв пасты, ароматного мясного соуса и сливочного соуса Бешамель создаёт неповторимый вкус, который сложно забыть.

Лазанья
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазанья

Ингредиенты

Для мясного соуса

  • 800 г мясного фарша (говядина, свинина или их смесь)
  • 2 средние луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 спелых помидора
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • Растительное масло для обжаривания

Для соуса Бешамель

  • 50 г сливочного масла
  • 5 ст. л. пшеничной муки без горки
  • 600 мл молока
  • Соль и молотый душистый перец по вкусу

Дополнительно

  • 10 листов лазаньи
  • 100 г твёрдого сыра (например, Пармезан)

Пошаговое приготовление

Приготовление мясного соуса

  • Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками.
  • Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности, затем добавьте чеснок и готовьте ещё минуту.
  • Добавьте фарш, обжаривайте до изменения цвета, периодически помешивая.
  • Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к фаршу вместе с томатной пастой.
  • Приправьте солью и перцем, тушите на среднем огне около 15 минут, пока соус не загустеет.

Приготовление соуса Бешамель

  • Растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне.
  • Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
  • Медленно влейте молоко, продолжая помешивать, доведите до кипения.
  • Уменьшите огонь и готовьте до загустения.
  • Добавьте соль и душистый перец по вкусу.

Сборка лазаньи

  • Разогрейте духовку до 190°C.
  • Выложите тонкий слой соуса Бешамель на дно формы для запекания.
  • Положите слой листов лазаньи, затем распределите часть мясного соуса и полейте соусом Бешамель.
  • Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершая слоем соуса Бешамель.
  • Посыпьте тёртым сыром.

Запекание

  • Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.
  • Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки.
  • Дайте лазанье постоять 10 минут перед подачей.

Наслаждайтесь ароматной и сытной классической лазаньей, приготовленной в домашних условиях!

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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