Готовим лазанью только так – попробуйте, и больше не захотите менять рецепт

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Лазанья — одно из самых известных блюд итальянской кухни, покорившее сердца гурманов по всему миру. Сочетание нежных слоёв пасты, ароматного мясного соуса и сливочного соуса Бешамель создаёт неповторимый вкус, который сложно забыть.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазанья

Ингредиенты

Для мясного соуса

800 г мясного фарша (говядина, свинина или их смесь)

2 средние луковицы

2 зубчика чеснока

2 спелых помидора

2 ст. л. томатной пасты

Соль и чёрный перец по вкусу

Растительное масло для обжаривания

Для соуса Бешамель

50 г сливочного масла

5 ст. л. пшеничной муки без горки

600 мл молока

Соль и молотый душистый перец по вкусу

Дополнительно

10 листов лазаньи

100 г твёрдого сыра (например, Пармезан)

Пошаговое приготовление

Приготовление мясного соуса

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками.

Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности, затем добавьте чеснок и готовьте ещё минуту.

Добавьте фарш, обжаривайте до изменения цвета, периодически помешивая.

Нарежьте помидоры кубиками и добавьте к фаршу вместе с томатной пастой.

Приправьте солью и перцем, тушите на среднем огне около 15 минут, пока соус не загустеет.

Приготовление соуса Бешамель

Растопите сливочное масло в сотейнике на среднем огне.

Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Медленно влейте молоко, продолжая помешивать, доведите до кипения.

Уменьшите огонь и готовьте до загустения.

Добавьте соль и душистый перец по вкусу.

Сборка лазаньи

Разогрейте духовку до 190°C.

Выложите тонкий слой соуса Бешамель на дно формы для запекания.

Положите слой листов лазаньи, затем распределите часть мясного соуса и полейте соусом Бешамель.

Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты, завершая слоем соуса Бешамель.

Посыпьте тёртым сыром.

Запекание

Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.

Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут до золотистой корочки.

Дайте лазанье постоять 10 минут перед подачей.

Наслаждайтесь ароматной и сытной классической лазаньей, приготовленной в домашних условиях!

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

