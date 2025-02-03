Друзья попросят приготовить этот салат ещё и ещё – секрет в одном ингредиенте

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете способ разнообразить своё меню лёгким и питательным блюдом? Попробуйте салат с курицей, зелёным горошком и фетой — он не только прост в приготовлении, но и удивит гармоничным сочетанием вкусов.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты

150 г свежего или замороженного зелёного горошка

100 г сыра фета

200 г помидоров черри

1 небольшой пучок редиса

1 кочан салата-латука

1 спелый авокадо

Небольшой пучок мяты

2 варёных или копчёных куриных филе

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Для заправки

250 мл майонеза

Небольшой пучок зелёного лука (лучше шнитт-лука)

Пошаговое приготовление

Подготовка зелёного горошка: вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и отварите горошек 1-2 минуты. Затем слейте воду и обсушите горошек. Нарезка ингредиентов: фету раскрошите на мелкие кусочки. Помидоры черри разрежьте пополам. Редис нарежьте тонкими кружочками. Салат-латук порвите на крупные куски. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кубиками. Листья мяты отделите от стеблей и крупно порубите. Подготовка курицы: снимите кожу с куриных филе и нарежьте мясо средними кубиками. Приготовление заправки: мелко нарежьте шнитт-лук и смешайте его с майонезом до однородной консистенции. Сборка салата: в большой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте заправку и тщательно перемешайте. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу. Подавайте сразу после приготовления.

Этот салат идеально подходит для лёгкого обеда или ужина, сочетая в себе свежесть овощей, насыщенность курицы и пикантность феты. Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

