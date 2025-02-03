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Друзья попросят приготовить этот салат ещё и ещё – секрет в одном ингредиенте

1:58
Еда

Ищете способ разнообразить своё меню лёгким и питательным блюдом? Попробуйте салат с курицей, зелёным горошком и фетой — он не только прост в приготовлении, но и удивит гармоничным сочетанием вкусов.

Салат
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты

  • 150 г свежего или замороженного зелёного горошка
  • 100 г сыра фета
  • 200 г помидоров черри
  • 1 небольшой пучок редиса
  • 1 кочан салата-латука
  • 1 спелый авокадо
  • Небольшой пучок мяты
  • 2 варёных или копчёных куриных филе
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Для заправки

  • 250 мл майонеза
  • Небольшой пучок зелёного лука (лучше шнитт-лука)

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка зелёного горошка: вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и отварите горошек 1-2 минуты. Затем слейте воду и обсушите горошек.
  2. Нарезка ингредиентов: фету раскрошите на мелкие кусочки. Помидоры черри разрежьте пополам. Редис нарежьте тонкими кружочками. Салат-латук порвите на крупные куски. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кубиками. Листья мяты отделите от стеблей и крупно порубите.
  3. Подготовка курицы: снимите кожу с куриных филе и нарежьте мясо средними кубиками.
  4. Приготовление заправки: мелко нарежьте шнитт-лук и смешайте его с майонезом до однородной консистенции.
  5. Сборка салата: в большой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте заправку и тщательно перемешайте. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу. Подавайте сразу после приготовления.

Этот салат идеально подходит для лёгкого обеда или ужина, сочетая в себе свежесть овощей, насыщенность курицы и пикантность феты. Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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