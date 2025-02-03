Друзья попросят приготовить этот салат ещё и ещё – секрет в одном ингредиенте

Ищете способ разнообразить своё меню лёгким и питательным блюдом? Попробуйте салат с курицей, зелёным горошком и фетой — он не только прост в приготовлении, но и удивит гармоничным сочетанием вкусов.
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат
Ингредиенты
150 г свежего или замороженного зелёного горошка
100 г сыра фета
200 г помидоров черри
1 небольшой пучок редиса
1 кочан салата-латука
1 спелый авокадо
Небольшой пучок мяты
2 варёных или копчёных куриных филе
Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
Для заправки
250 мл майонеза
Небольшой пучок зелёного лука (лучше шнитт-лука)
Пошаговое приготовление
Подготовка зелёного горошка: вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и отварите горошек 1-2 минуты. Затем слейте воду и обсушите горошек.
Нарезка ингредиентов: фету раскрошите на мелкие кусочки. Помидоры черри разрежьте пополам. Редис нарежьте тонкими кружочками. Салат-латук порвите на крупные куски. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кубиками. Листья мяты отделите от стеблей и крупно порубите.
Подготовка курицы: снимите кожу с куриных филе и нарежьте мясо средними кубиками.
Приготовление заправки: мелко нарежьте шнитт-лук и смешайте его с майонезом до однородной консистенции.
Сборка салата: в большой миске соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте заправку и тщательно перемешайте. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу. Подавайте сразу после приготовления.
Этот салат идеально подходит для лёгкого обеда или ужина, сочетая в себе свежесть овощей, насыщенность курицы и пикантность феты. Приятного аппетита!
Уточнения
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.