Лёд в упаковке – это нормально? Разбираемся, когда заморозка теряет пользу

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Доктор Александр Мясников уверен: в холодное время года замороженные овощи, фрукты и ягоды — лучший выбор. Они сохраняют больше витаминов, если были правильно заморожены. Но как выбрать качественный продукт? Об этом рассказал шеф-повар Глеб Астафьев.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain замороженные ягоды

На что обращать внимание при покупке

Продукты не должны быть слипшимися — если внутри упаковки они образуют комок, значит, их размораживали и замораживали заново.

В пакете не должно быть крошек и "трухи" — это признак того, что овощи или ягоды уже потеряли часть своих свойств.

Упаковка должна быть целой — любые надрывы или повреждения говорят о нарушении условий хранения.

Наличие большого количества льда внутри — это не просто заморозка, а сок, который вытек из продуктов после разморозки и снова замерз.

Почему это важно

Если продукт размораживали и снова замораживали, он теряет питательные вещества и становится менее полезным. Кроме того, это может говорить о нарушениях хранения, а значит — о возможных рисках для здоровья.

Зимой лучше отдавать предпочтение замороженным овощам, ягодам и фруктам, но выбирать их нужно правильно. Простые правила помогут избежать некачественного товара и сохранить пользу продуктов.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).



