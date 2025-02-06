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Секрет здоровья в тарелке: как перловка помогает организму

1:29
Еда

Перловка – одна из самых доступных круп, но многие недооценивают её пользу. По словам экспертов программы «О самом главном» на канале «Россия 1», этот продукт богат питательными веществами, которые положительно влияют на организм.

перловка
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перловка

1. Полезна для кишечника

В перловке много пищевых волокон, включая бета-глюканы – растворимую клетчатку, которая:

  • Помогает работе кишечника – поглощает воду и улучшает пищеварение.
  • Стимулирует рост полезных бактерий – действует как естественный пребиотик.

2. Поддерживает нервную систему

Перловая крупа богата витаминами группы B (тиамин, ниацин), которые:

  • Способствуют работе нервных клеток.
  • Помогают уменьшить стресс и улучшить настроение благодаря содержанию магния.

3. Снижает уровень холестерина

Благодаря высокому содержанию клетчатки, перловка снижает «плохой» холестерин, уменьшая риск атеросклероза и заболеваний сердца.

4. Улучшает работу сердца

Исследования показали, что у мужчин, регулярно употребляющих перловую крупу, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 29% ниже по сравнению с теми, кто её не ест.

Перловка – не просто гарнир, а мощный источник здоровья, который поддерживает кишечник, нервную систему и сердце.

Уточнения

Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу. Название связано со схожестью зёрен крупы с жемчугом (перлами).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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