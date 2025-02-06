Секрет здоровья в тарелке: как перловка помогает организму

Перловка – одна из самых доступных круп, но многие недооценивают её пользу. По словам экспертов программы «О самом главном» на канале «Россия 1», этот продукт богат питательными веществами, которые положительно влияют на организм.
В перловке много пищевых волокон, включая бета-глюканы – растворимую клетчатку, которая:
Перловая крупа богата витаминами группы B (тиамин, ниацин), которые:
Благодаря высокому содержанию клетчатки, перловка снижает «плохой» холестерин, уменьшая риск атеросклероза и заболеваний сердца.
Исследования показали, что у мужчин, регулярно употребляющих перловую крупу, риск сердечно-сосудистых заболеваний на 29% ниже по сравнению с теми, кто её не ест.
Перловка – не просто гарнир, а мощный источник здоровья, который поддерживает кишечник, нервную систему и сердце.
Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу. Название связано со схожестью зёрен крупы с жемчугом (перлами).
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