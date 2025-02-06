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Вас могут обмануть! Какие креветки лучше не покупать

1:41
Еда

На полках магазинов можно встретить разные виды креветок — дикие и фермерские. Внешне они похожи, но их состав и польза для организма различаются.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Фермерские креветки - крупнее, но с нюансами

По словам нутрициолога Юлии Поповой, креветки, выращенные на фермах, чаще всего более мясистые и содержат больше белка. Среди них популярны тигровые, королевские и ваннамей.

Однако в аквакультуре используют антибиотики, чтобы защитить морепродукты от бактерий. Хотя такие продукты проходят строгий контроль, остаточные следы веществ все же могут встречаться.

Дикие креветки - ароматнее, но с рисками

К диким видам относятся шримс, ботан, чилим, лангустины, северные и углохвостые креветки. Они содержат больше йода и омега-3, а их мясо отличается ярким вкусом и плотной текстурой.

При этом дикие креветки могут накапливать тяжелые металлы, такие как ртуть и мышьяк. Проверки на безопасность проводятся, но небольшой риск все же остается.

Как выбрать качественные креветки

  • Отдавайте предпочтение креветкам в панцире — очищенные могут потерять часть полезных веществ.
  • Выбирайте упаковку, а не развес — так больше шансов получить качественный продукт.
  • Отваренные и замороженные креветки сохраняют больше полезных свойств.

Если нужен чистый белок — подойдут фермерские креветки. Если хочется насыщенного вкуса и большего количества микроэлементов — стоит обратить внимание на дикие.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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