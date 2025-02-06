Вас могут обмануть! Какие креветки лучше не покупать

На полках магазинов можно встретить разные виды креветок — дикие и фермерские. Внешне они похожи, но их состав и польза для организма различаются.
По словам нутрициолога Юлии Поповой, креветки, выращенные на фермах, чаще всего более мясистые и содержат больше белка. Среди них популярны тигровые, королевские и ваннамей.
Однако в аквакультуре используют антибиотики, чтобы защитить морепродукты от бактерий. Хотя такие продукты проходят строгий контроль, остаточные следы веществ все же могут встречаться.
К диким видам относятся шримс, ботан, чилим, лангустины, северные и углохвостые креветки. Они содержат больше йода и омега-3, а их мясо отличается ярким вкусом и плотной текстурой.
При этом дикие креветки могут накапливать тяжелые металлы, такие как ртуть и мышьяк. Проверки на безопасность проводятся, но небольшой риск все же остается.
Если нужен чистый белок — подойдут фермерские креветки. Если хочется насыщенного вкуса и большего количества микроэлементов — стоит обратить внимание на дикие.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.
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