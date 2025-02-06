От мюсли до пельменей: что едят на завтрак в России

Несмотря на то, что завтрак называют самым важным приемом пищи, треть россиян пропускают его. Однако каждый второй опрошенный считает утренний прием пищи обязательным и внимательно выбирает блюда для начала дня.
Выбор завтрака у россиян сильно различается: от традиционных каш до неожиданных решений вроде протеинового коктейля или тарелки пельменей.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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