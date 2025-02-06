От мюсли до пельменей: что едят на завтрак в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Несмотря на то, что завтрак называют самым важным приемом пищи, треть россиян пропускают его. Однако каждый второй опрошенный считает утренний прием пищи обязательным и внимательно выбирает блюда для начала дня.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница-глазунья на тарелке

Топ-5 самых популярных завтраков

Каши — любимый вариант у 24% респондентов. Яйца в разных вариантах (омлет, пашот, вареные, глазунья) — 21%. Молочные продукты (йогурт, творог) — 19%. Мюсли — 16%. Фрукты — 12%.

Что удивило больше всего

Бутерброды оказались далеко не фаворитом — их выбирают лишь 4% россиян.

Блины и оладьи — еще менее популярный вариант (2%).

6% опрошенных заменяют еду протеиновыми шейками.

1% респондентов начинают утро с… пельменей!

Выбор завтрака у россиян сильно различается: от традиционных каш до неожиданных решений вроде протеинового коктейля или тарелки пельменей.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



