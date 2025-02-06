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От мюсли до пельменей: что едят на завтрак в России

1:04
Еда

Несмотря на то, что завтрак называют самым важным приемом пищи, треть россиян пропускают его. Однако каждый второй опрошенный считает утренний прием пищи обязательным и внимательно выбирает блюда для начала дня.

Яичница-глазунья на тарелке
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница-глазунья на тарелке

Топ-5 самых популярных завтраков

  1. Каши — любимый вариант у 24% респондентов.
  2. Яйца в разных вариантах (омлет, пашот, вареные, глазунья) — 21%.
  3. Молочные продукты (йогурт, творог) — 19%.
  4. Мюсли — 16%.
  5. Фрукты — 12%.

Что удивило больше всего

  • Бутерброды оказались далеко не фаворитом — их выбирают лишь 4% россиян.
  • Блины и оладьи — еще менее популярный вариант (2%).
  • 6% опрошенных заменяют еду протеиновыми шейками.
  • 1% респондентов начинают утро с… пельменей!

Выбор завтрака у россиян сильно различается: от традиционных каш до неожиданных решений вроде протеинового коктейля или тарелки пельменей.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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