Забыли достать фарш? Этот способ разморозит его за 15 минут

Если вы забыли достать фарш из морозилки, это еще не повод менять планы на обед. Существует несколько быстрых способов разморозки, но у каждого есть нюансы.
Размораживание в микроволновой печи — самый популярный, но и самый капризный метод. Чтобы избежать поджаривания краев, следуйте правилам:
Если у вас есть чуть больше времени:
В зависимости от объема, процесс займет от 30 минут до часа.
Можно ускорить процесс, сочетая несколько методов:
Это поможет сохранить текстуру и равномерно разморозить фарш.
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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