Забыли достать фарш? Этот способ разморозит его за 15 минут

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы забыли достать фарш из морозилки, это еще не повод менять планы на обед. Существует несколько быстрых способов разморозки, но у каждого есть нюансы.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Способ 1: Микроволновка — быстро, но с осторожностью

Размораживание в микроволновой печи — самый популярный, но и самый капризный метод. Чтобы избежать поджаривания краев, следуйте правилам:

Выбирайте режим разморозки - он снижает мощность и размораживает продукт равномернее.

Перемешивайте фарш каждые 2 минуты, чтобы он не перегрелся с одной стороны.

Способ 2: Водяная баня — мягко и эффективно

Если у вас есть чуть больше времени:

Положите фарш в герметичный пакет. Погрузите его в емкость с холодной водой. Меняйте воду каждые 30 минут, пока фарш не разморозится.

В зависимости от объема, процесс займет от 30 минут до часа.

Способ 3: Духовка — когда нет микроволновки

Установите минимальную температуру (около 50°C). Поместите фарш в огнеупорную посуду или на противень, накрыв фольгой. Следите за процессом, чтобы фарш не начал готовиться раньше времени.

Комбинированный метод для супербыстрой разморозки

Можно ускорить процесс, сочетая несколько методов:

Разморозьте фарш в микроволновке на короткое время. Доведите до нужного состояния в водяной бане.

Это поможет сохранить текстуру и равномерно разморозить фарш.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



