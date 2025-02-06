Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Творчество без души? ИИ в искусстве по мнению ученых
Бонусы отменены: как это повлияет на стоимость куриных яиц и сливочного масла
Принесёт только вред! Веские причины не идти на тренировку
Споры из-за границ земельных участков: как их избежать
Гормоны счастья без таблеток: как тренировки спасают от зимней депрессии
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет

Забыли достать фарш? Этот способ разморозит его за 15 минут

1:32
Еда

Если вы забыли достать фарш из морозилки, это еще не повод менять планы на обед. Существует несколько быстрых способов разморозки, но у каждого есть нюансы.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Способ 1: Микроволновка — быстро, но с осторожностью

Размораживание в микроволновой печи — самый популярный, но и самый капризный метод. Чтобы избежать поджаривания краев, следуйте правилам:

  • Выбирайте режим разморозки - он снижает мощность и размораживает продукт равномернее.
  • Перемешивайте фарш каждые 2 минуты, чтобы он не перегрелся с одной стороны.

Способ 2: Водяная баня — мягко и эффективно

Если у вас есть чуть больше времени:

  1. Положите фарш в герметичный пакет.
  2. Погрузите его в емкость с холодной водой.
  3. Меняйте воду каждые 30 минут, пока фарш не разморозится.

В зависимости от объема, процесс займет от 30 минут до часа.

Способ 3: Духовка — когда нет микроволновки

  1. Установите минимальную температуру (около 50°C).
  2. Поместите фарш в огнеупорную посуду или на противень, накрыв фольгой.
  3. Следите за процессом, чтобы фарш не начал готовиться раньше времени.

Комбинированный метод для супербыстрой разморозки

Можно ускорить процесс, сочетая несколько методов:

  1. Разморозьте фарш в микроволновке на короткое время.
  2. Доведите до нужного состояния в водяной бане.

Это поможет сохранить текстуру и равномерно разморозить фарш.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
Для ударов по РФ. Британия модернизирует ракетную программы Украины
Тюльпаны зацветут пышными бутонами: секрет правильной подготовки луковиц
Нужно ли вам масло 0W-40? Развенчиваем популярные мифы
Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет
Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись
Не просто полив, а забота о росте: зачем и как смягчать воду для рассады
Спутник Юпитера Ио стал источником энергии, которая в шесть раз превосходит электростанции Земли
Этот овощной гарнир настолько хорош, что котлеты уйдут на второй план
Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах
Средиземноморский вкус в любое время года: простой рецепт пасты с тунцом и помидорами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.