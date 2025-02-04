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Тонкие, но важные нюансы: как набрать вес и не получить проблемы с обменом веществ

2:07
Еда

Пока одни стремятся найти идеальный метод похудения, другие наоборот, хотят набрать вес. Как увеличить массу тела, укрепляя при этом здоровье, а не нанося ему вред?

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Набор веса может быть необходим подросткам, беременным женщинам, спортсменам и тем, кто сталкивается с метаболическими нарушениями. На первый взгляд, кажется, что прибавка в килограммах проще, чем их потеря.

Диетолог Эмили Браатен предупреждает: не стоит спешить и обманывать себя. Процессы потери и набора веса должны протекать постепенно. Опыт актёров, набравших вес за короткий срок на десертах и фастфуде, не стоит брать в расчёт. Эксперт поделилась шестью основными правилами, которые помогут трансформации без чрезмерной нагрузки для организма.

Прежде всего, Браатен рекомендует добавить в рацион крахмалистые овощи, зерновые, орехи и сладкие фрукты. Эти продукты обеспечивают энергией, не перегружая углеводами.

Кроме углеводов, организму необходимы и жиры. По словам диетолога, нужно отказаться от обезжиренных продуктов в пользу обычных. Предпочтение стоит отдавать ненасыщенным жирам — оливковому и рапсовому маслу, авокадо и орехам. Однако не стоит полностью исключать насыщенные жиры — сливочное масло можно потреблять, но в разумных пределах, сообщает издание EatingWell.

Ключевым моментом является разнообразие в питании, что можно достичь с помощью новых вкусов и текстур. В привычные блюда добавляйте больше орехов, сушеных овощей и фруктов, экспериментируйте с соусами и заправками.

Если вы хотите здорово набрать вес, выбирайте продукты с высокой энергетической ценностью и богатым содержанием питательных веществ. Сухофрукты, жареные овощи вместо свежих и смузи — отличные примеры. Питайтесь регулярно, не менее трех раз в день, и старайтесь есть до того, как возникнет чувство голода.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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