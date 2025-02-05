Неожиданный факт о зимних фруктах: что важно знать перед покупкой

Зимой организм испытывает дефицит витаминов, поэтому хочется восполнить его с помощью фруктов, ягод и овощей. Однако нутрициолог Дарья Русанова предупреждает: не все плоды одинаково полезны, особенно те, что привозят из-за границы.
Нутрициолог советует обратить внимание на:
Свежие привозные фрукты не так полезны, как кажется. Зимой лучше заменить их на более здоровые альтернативы, которые действительно принесут пользу организму.
Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.