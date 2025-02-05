Неожиданный факт о зимних фруктах: что важно знать перед покупкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой организм испытывает дефицит витаминов, поэтому хочется восполнить его с помощью фруктов, ягод и овощей. Однако нутрициолог Дарья Русанова предупреждает: не все плоды одинаково полезны, особенно те, что привозят из-за границы.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

В чем подвох импортных фруктов

Их собирают незрелыми, чтобы они выдержали долгую транспортировку. В итоге вкус и питательная ценность значительно снижаются. Они обрабатываются химикатами для сохранения свежести, что может негативно сказаться на здоровье. Витаминов в них меньше, чем в тех же замороженных или ферментированных продуктах.

Что есть вместо импортных фруктов

Нутрициолог советует обратить внимание на:

Замороженные ягоды — они сохраняют максимум полезных веществ.

Квашеные овощи и фрукты — естественный способ сохранить витамины.

Сезонные продукты — свекла, морковь, капуста и другие локальные овощи.

Свежие привозные фрукты не так полезны, как кажется. Зимой лучше заменить их на более здоровые альтернативы, которые действительно принесут пользу организму.

Уточнения

Нутрициоло́гия — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.



