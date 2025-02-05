Цены на масло взлетели, но есть один нюанс, о котором не все знают

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Цены на сливочное масло выросли на 36,2%, и теперь многие покупатели задумываются — сколько же должна стоить качественная пачка?

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутерброд

По данным Роспотребнадзора, для производства 1 кг масла жирности 72,5-82,5% требуется до 22 литров сырого молока. Учитывая его стоимость (от 28 до 35 рублей за литр), а также затраты на производство и логистику, цена за 180-граммовую пачку не может быть ниже 160 рублей.

Где подвох

После недавнего скачка цен, качественное масло теперь стоит около 220 рублей. Если вам на глаза попался продукт дешевле этой суммы, но с идеальным составом, будьте осторожны — возможно, это фальсификат.

Как выбрать настоящее масло

Изучите состав — никаких растительных жиров и подозрительных добавок. Проверяйте цену — слишком дешёвый продукт вряд ли будет натуральным. Ориентируйтесь на жирность — качественное масло содержит 72,5-82,5% жира.

Покупая сливочное масло, важно не только смотреть на упаковку, но и понимать, какая цена соответствует качеству. Ведь дешевый продукт может оказаться не настоящим маслом, а лишь его имитацией.

Уточнения

Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.



