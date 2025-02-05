Цены на масло взлетели, но есть один нюанс, о котором не все знают

Цены на сливочное масло выросли на 36,2%, и теперь многие покупатели задумываются — сколько же должна стоить качественная пачка?
По данным Роспотребнадзора, для производства 1 кг масла жирности 72,5-82,5% требуется до 22 литров сырого молока. Учитывая его стоимость (от 28 до 35 рублей за литр), а также затраты на производство и логистику, цена за 180-граммовую пачку не может быть ниже 160 рублей.
После недавнего скачка цен, качественное масло теперь стоит около 220 рублей. Если вам на глаза попался продукт дешевле этой суммы, но с идеальным составом, будьте осторожны — возможно, это фальсификат.
Покупая сливочное масло, важно не только смотреть на упаковку, но и понимать, какая цена соответствует качеству. Ведь дешевый продукт может оказаться не настоящим маслом, а лишь его имитацией.
Роспотребнадзор — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
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