Вредные продукты, которые повышают холестерин: что исключить из рациона

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Высокий уровень холестерина долгое время не проявляет себя симптомами, но постепенно повреждает сосуды, приводя к серьезным заболеваниям. Важно заранее скорректировать питание, чтобы не допустить опасных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

"Хороший" и "плохой" холестерин

Холестерин делится на два вида:

"Хороший" (липопротеины высокой плотности) — участвует в синтезе гормонов, ферментов и витаминов.

"Плохой" (липопротеины низкой плотности) — оседает на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки.

Часть холестерина вырабатывается в организме, а часть поступает с пищей. Поэтому важно следить за своим рационом.

3 простых способа снизить уровень холестерина

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала несколько рекомендаций, которые помогут держать сосуды в порядке.

Замените жирное мясо диетическим

Свинина, говядина и баранина — под запретом. Лучше отдать предпочтение курице, индейке и кролику. Добавьте больше растительной пищи

Зерновые, овощи, фрукты, бобовые и орехи помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Используйте нерафинированные растительные масла

Оливковое, виноградное и льняное масла благотворно влияют на сосуды. Хотя они калорийны, их небольшое количество приносит большую пользу.

"Этот продукт [растительное масло] высококалорийный, но мы же не едим его в больших объемах, как мясо. И оно, с точки зрения доказательной медицины, благоприятно влияет на нормализацию уровня нашего холестерина", — пояснила Нурия Дианова.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



