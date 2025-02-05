Вредные продукты, которые повышают холестерин: что исключить из рациона

Высокий уровень холестерина долгое время не проявляет себя симптомами, но постепенно повреждает сосуды, приводя к серьезным заболеваниям. Важно заранее скорректировать питание, чтобы не допустить опасных последствий.
Холестерин делится на два вида:
Часть холестерина вырабатывается в организме, а часть поступает с пищей. Поэтому важно следить за своим рационом.
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала несколько рекомендаций, которые помогут держать сосуды в порядке.
Замените жирное мясо диетическим
Свинина, говядина и баранина — под запретом. Лучше отдать предпочтение курице, индейке и кролику.
Добавьте больше растительной пищи
Зерновые, овощи, фрукты, бобовые и орехи помогают снизить уровень "плохого" холестерина.
Используйте нерафинированные растительные масла
Оливковое, виноградное и льняное масла благотворно влияют на сосуды. Хотя они калорийны, их небольшое количество приносит большую пользу.
"Этот продукт [растительное масло] высококалорийный, но мы же не едим его в больших объемах, как мясо. И оно, с точки зрения доказательной медицины, благоприятно влияет на нормализацию уровня нашего холестерина", — пояснила Нурия Дианова.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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