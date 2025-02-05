Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новинка для дачников: инновационные решения, которые сэкономят ваше время
Достаточно одной ампулы: идеальная подкормка для ваших орхидей
Авто из-за границы: сэкономить можно, но есть нюансы
Натуральная косметика может навредить вашей коже: вся правда о народных рецептах красоты
Эта ошибка при стирке убивает вашу одежду! Проверьте, не совершаете ли вы её
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Что предлагает пользователям планшет Galaxy Tab S10 Ultra
Покорителям высот: как эскалатор Тяньюй заманивает туристов
Ксения Бородина вспомнила об ужасах жизни с Курбаном Омаровым

Натуральный или подделка? Как определить качественный йогурт за секунды

1:24
Еда

Йогурт — популярный продукт для завтрака и вечернего перекуса, который выбирают 19% россиян. Однако не каждый вариант на полке магазина полезен. Некоторые производители добавляют в состав нежелательные ингредиенты, которые делают продукт бесполезным или даже вредным.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

Как определить качественный йогурт

  1. Название. На упаковке обязательно должно быть слово «йогурт», а не «йогуртовый продукт».
  2. Состав. Настоящий йогурт производится из цельного молока (не восстановленного и не сухого).
  3. Жирность. Указание процента жирности на упаковке — обязательный признак натурального продукта.
  4. Пробиотики. Полезный йогурт содержит не менее 10⁷ живых микроорганизмов в 1 г.
  5. Срок годности. Натуральный продукт хранится не более 30 дней.

Какие добавки должны насторожить

Если в составе присутствуют консерванты, заменители молочного жира, а также:

  • Крахмал
  • Е1422 и Е1442 (модифицированный картофельный или кукурузный крахмал),
    то такой йогурт лучше оставить на полке.

Чтобы получить максимум пользы от йогурта, важно внимательно изучать состав и избегать продуктов с искусственными добавками.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Недвижимость
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике? Аудио 
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит Аудио 
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Наука и техника
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
6 февраля: Безумная Ксения, комиссарский календарь и теракт в метро
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее
Разжижающие кровь препараты: кому они спасут жизнь, а кому навредят?
Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт
Не трогайте кузов! Как неправильная полировка испортит вашу машину
План Трампа по Газе: было ваше – стало наше.
Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой
Неподходящие контейнеры для рассады: избегайте этих ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.