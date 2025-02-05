Натуральный или подделка? Как определить качественный йогурт за секунды

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогурт — популярный продукт для завтрака и вечернего перекуса, который выбирают 19% россиян. Однако не каждый вариант на полке магазина полезен. Некоторые производители добавляют в состав нежелательные ингредиенты, которые делают продукт бесполезным или даже вредным.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Йогурт

Как определить качественный йогурт

Название. На упаковке обязательно должно быть слово «йогурт», а не «йогуртовый продукт». Состав. Настоящий йогурт производится из цельного молока (не восстановленного и не сухого). Жирность. Указание процента жирности на упаковке — обязательный признак натурального продукта. Пробиотики. Полезный йогурт содержит не менее 10⁷ живых микроорганизмов в 1 г. Срок годности. Натуральный продукт хранится не более 30 дней.

Какие добавки должны насторожить

Если в составе присутствуют консерванты, заменители молочного жира, а также:

Крахмал

Е1422 и Е1442 (модифицированный картофельный или кукурузный крахмал),

то такой йогурт лучше оставить на полке.

Чтобы получить максимум пользы от йогурта, важно внимательно изучать состав и избегать продуктов с искусственными добавками.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



