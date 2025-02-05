Натуральный или подделка? Как определить качественный йогурт за секунды

Йогурт — популярный продукт для завтрака и вечернего перекуса, который выбирают 19% россиян. Однако не каждый вариант на полке магазина полезен. Некоторые производители добавляют в состав нежелательные ингредиенты, которые делают продукт бесполезным или даже вредным.
Если в составе присутствуют консерванты, заменители молочного жира, а также:
Чтобы получить максимум пользы от йогурта, важно внимательно изучать состав и избегать продуктов с искусственными добавками.
Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
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