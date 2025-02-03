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Какие приправы лучше всего использовать при запекании курицы

1:05
Еда

Выбор пряностей имеет огромное значение при запекании курицы, поскольку именно они формируют вкус и аромат готового блюда. Традиционные специи, такие как соль и черный перец, идеально подойдут для акцентирования натурального вкуса мяса.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Для того, чтобы внести нотку утонченности, можно добавить сушеный тимьян, розмарин или орегано. Эти травы великолепно подчеркивают курицу и придают блюду характерные средиземноморские оттенки. Чеснок и луковый порошок также отлично подойдут, создавая насыщенную ароматическую основу.

Любителям остроты стоит учесть паприку или перец чили для дополнения вкуса. Не забудьте про лимонный сок или бальзамический уксус — их кислинка уравновесит жирность куриного мяса. Для добавления сладковатого акцента можно использовать мед или коричневый сахар. Завершите процесс добавлением оливкового масла, которое не только улучшит вкус, но и обеспечит равномерное запекание.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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