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Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами

1:29
Еда

Картофель и мясной фарш — это отличное сочетание для сытного и питательного обеда или ужина. Из этих ингредиентов можно приготовить множество аппетитных блюд. Мы предлагаем рецепт многослойной овощной запеканки с фаршем. Она получится нежной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 грамм;
  • Мясной фарш — 400 грамм;
  • Сыр пармезан — 200 грамм;
  • Репчатый лук — 100 грамм;
  • Помидоры — 250 грамм;
  • Сливочное масло — 50 грамм;
  • Растительное масло — 1–2 столовые ложки;
  • Соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и очистите картофель. Отварите его в подсоленной воде до мягкости.
  2. Мелко нарежьте лук и помидоры. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте мясной фарш. Жарьте 5 минут, затем добавьте помидоры, специи и перемешайте. Снимите с огня через 2 минуты.
  3. Приготовьте густое картофельное пюре, добавив в него сливочное масло.
  4. Смажьте форму для запекания маслом и выложите сначала мясной фарш, затем картофельное пюре. Сверху натрите пармезан.
  5. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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