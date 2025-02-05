Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами

Картофель и мясной фарш — это отличное сочетание для сытного и питательного обеда или ужина. Из этих ингредиентов можно приготовить множество аппетитных блюд. Мы предлагаем рецепт многослойной овощной запеканки с фаршем. Она получится нежной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.
Ингредиенты:
Приготовление:
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.
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