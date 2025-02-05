Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель и мясной фарш — это отличное сочетание для сытного и питательного обеда или ужина. Из этих ингредиентов можно приготовить множество аппетитных блюд. Мы предлагаем рецепт многослойной овощной запеканки с фаршем. Она получится нежной внутри и с хрустящей сырной корочкой сверху.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

Картофель — 400 грамм;

Мясной фарш — 400 грамм;

Сыр пармезан — 200 грамм;

Репчатый лук — 100 грамм;

Помидоры — 250 грамм;

Сливочное масло — 50 грамм;

Растительное масло — 1–2 столовые ложки;

Соль, перец и специи — по вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте и очистите картофель. Отварите его в подсоленной воде до мягкости. Мелко нарежьте лук и помидоры. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте мясной фарш. Жарьте 5 минут, затем добавьте помидоры, специи и перемешайте. Снимите с огня через 2 минуты. Приготовьте густое картофельное пюре, добавив в него сливочное масло. Смажьте форму для запекания маслом и выложите сначала мясной фарш, затем картофельное пюре. Сверху натрите пармезан. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25 минут. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша.

