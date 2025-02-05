Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами

Если вам хочется сладенького, но вы хотите избежать продуктов с высоким содержанием сахара, попробуйте этот рецепт полезного домашнего печенья. В его состав входят цельнозерновая мука, овсяные хлопья, арахисовое масло и натуральные подсластители. Печенье получается хрустящим и ароматным благодаря добавлению клюквы и миндаля.
Ингредиенты:
Приготовление:
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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