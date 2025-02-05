Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется сладенького, но вы хотите избежать продуктов с высоким содержанием сахара, попробуйте этот рецепт полезного домашнего печенья. В его состав входят цельнозерновая мука, овсяные хлопья, арахисовое масло и натуральные подсластители. Печенье получается хрустящим и ароматным благодаря добавлению клюквы и миндаля.

Фото: freepik миндальное печенье

Ингредиенты:

25 г арахисового масла

1 яйцо

70 г натурального йогурта

30 г тыквенных семечек

20 г цельнозерновой муки

30 г овсяных хлопьев

15 г сушеной клюквы

15 г миндаля

30 г меда

Приготовление:

Смешайте арахисовое масло с яйцом, затем добавьте йогурт и растопленный мёд. Постепенно введите муку, овсяные хлопья, тыквенные семечки и клюкву. Миндаль нарежьте на мелкие кусочки и также добавьте в тесто. Сформируйте небольшие печенья на противне, застеленном бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

