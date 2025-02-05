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Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами

1:10
Еда

Если вам хочется сладенького, но вы хотите избежать продуктов с высоким содержанием сахара, попробуйте этот рецепт полезного домашнего печенья. В его состав входят цельнозерновая мука, овсяные хлопья, арахисовое масло и натуральные подсластители. Печенье получается хрустящим и ароматным благодаря добавлению клюквы и миндаля.

миндальное печенье
Фото: freepik
миндальное печенье

Ингредиенты:

  • 25 г арахисового масла
  • 1 яйцо
  • 70 г натурального йогурта
  • 30 г тыквенных семечек
  • 20 г цельнозерновой муки
  • 30 г овсяных хлопьев
  • 15 г сушеной клюквы
  • 15 г миндаля
  • 30 г меда

Приготовление:

  1. Смешайте арахисовое масло с яйцом, затем добавьте йогурт и растопленный мёд.
  2. Постепенно введите муку, овсяные хлопья, тыквенные семечки и клюкву.
  3. Миндаль нарежьте на мелкие кусочки и также добавьте в тесто.
  4. Сформируйте небольшие печенья на противне, застеленном бумагой для выпечки.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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