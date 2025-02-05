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Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство

1:40
Еда

Хрустящие драники — это блюдо, которое мгновенно возвращает нас в детство. Чаще всего их готовят бабушки или мамы. Мы предлагаем вам попробовать драники с секретной грибной начинкой, которая придаст им особый вкус. Когда хруст тонких картофельных лепешек сочетается с мягкостью грибов, вся семья наслаждается этим изысканным блюдом.

Картофельные драники
Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофельные драники

Ингредиенты:

  • Картофель — 6 штук;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Мука — 2 столовые ложки;
  • Яйцо — 1 штука;
  • Грибы (шампиньоны или лесные) — 300 граммов;
  • Сметана — 1-2 столовые ложки;
  • Растительное масло;
  • Соль, перец, зелень — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Натрите картофель на мелкой терке и отожмите лишнюю влагу. Мелко нарежьте половину луковицы и добавьте ее к картофелю вместе с яйцом и мукой. Посолите тесто и перемешайте.
  2. Для начинки обжарьте грибы с оставшейся половиной луковицы, добавьте соль и перец. Затем смешайте грибы со сметаной, чтобы начинка стала более нежной.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте картофельное тесто на сковороду. В центр каждой лепешки положите немного грибной начинки и сверху добавьте еще немного картофеля. Жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячие драники со сметаной и зеленью. Это блюдо не только сохранит семейные кулинарные традиции, но и позволит вам и вашим близким насладиться вкусом, который напоминает о детстве.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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