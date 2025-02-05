Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие драники — это блюдо, которое мгновенно возвращает нас в детство. Чаще всего их готовят бабушки или мамы. Мы предлагаем вам попробовать драники с секретной грибной начинкой, которая придаст им особый вкус. Когда хруст тонких картофельных лепешек сочетается с мягкостью грибов, вся семья наслаждается этим изысканным блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by J Doll, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофельные драники

Ингредиенты:

Картофель — 6 штук;

Репчатый лук — 1 штука;

Мука — 2 столовые ложки;

Яйцо — 1 штука;

Грибы (шампиньоны или лесные) — 300 граммов;

Сметана — 1-2 столовые ложки;

Растительное масло;

Соль, перец, зелень — по вкусу.

Процесс приготовления:

Натрите картофель на мелкой терке и отожмите лишнюю влагу. Мелко нарежьте половину луковицы и добавьте ее к картофелю вместе с яйцом и мукой. Посолите тесто и перемешайте. Для начинки обжарьте грибы с оставшейся половиной луковицы, добавьте соль и перец. Затем смешайте грибы со сметаной, чтобы начинка стала более нежной. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывайте картофельное тесто на сковороду. В центр каждой лепешки положите немного грибной начинки и сверху добавьте еще немного картофеля. Жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячие драники со сметаной и зеленью. Это блюдо не только сохранит семейные кулинарные традиции, но и позволит вам и вашим близким насладиться вкусом, который напоминает о детстве.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

