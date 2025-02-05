Быстрые и лёгкие булочки без дрожжей: идеальный рецепт для занятых хозяек

Сложность приготовления дрожжевого теста отпугивает многих хозяек от выпечки. Даже опытные кулинары могут оценить простоту других рецептов, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, например, булочки, а времени в обрез.
Если вы ищете простой и быстрый рецепт, то бездрожжевое тесто — отличный выбор. Оно не требует времени на подъём, а пышность и мягкость достигается благодаря разрыхлителю и творогу, который делает булочки лёгкими и свежими.
Чтобы придать им аромат, добавьте цедру лимона, ваниль или ром. А для начинки можно использовать домашние джемы, творог с изюмом или другие ингредиенты по вкусу.
Ингредиенты:
Приготовление:
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
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