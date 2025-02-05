Быстрые и лёгкие булочки без дрожжей: идеальный рецепт для занятых хозяек

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложность приготовления дрожжевого теста отпугивает многих хозяек от выпечки. Даже опытные кулинары могут оценить простоту других рецептов, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, например, булочки, а времени в обрез.

Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки

Если вы ищете простой и быстрый рецепт, то бездрожжевое тесто — отличный выбор. Оно не требует времени на подъём, а пышность и мягкость достигается благодаря разрыхлителю и творогу, который делает булочки лёгкими и свежими.

Чтобы придать им аромат, добавьте цедру лимона, ваниль или ром. А для начинки можно использовать домашние джемы, творог с изюмом или другие ингредиенты по вкусу.

Ингредиенты:

150 г творога

300 г муки

1 яйцо

2 ч. л. разрыхлителя

Начинка по вкусу (джемы, творог, мак)

1 яйцо для смазывания

Растопленное масло и сахарная пудра для подачи (по желанию)

Приготовление:

Смешайте в миске творог, муку, яйцо и разрыхлитель. Замесите гладкое тесто. Разделите тесто на 8 равных частей и положите в каждую выбранную начинку. Выложите булочки в форму для выпечки и отправьте в духовку, разогретую до 160 °C, на 30 минут. Готовые булочки можно смазать растопленным маслом, смешанным с ромом, и посыпать сахарной пудрой.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

