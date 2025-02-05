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Быстрые и лёгкие булочки без дрожжей: идеальный рецепт для занятых хозяек

1:28
Еда

Сложность приготовления дрожжевого теста отпугивает многих хозяек от выпечки. Даже опытные кулинары могут оценить простоту других рецептов, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное, например, булочки, а времени в обрез.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Если вы ищете простой и быстрый рецепт, то бездрожжевое тесто — отличный выбор. Оно не требует времени на подъём, а пышность и мягкость достигается благодаря разрыхлителю и творогу, который делает булочки лёгкими и свежими.

Чтобы придать им аромат, добавьте цедру лимона, ваниль или ром. А для начинки можно использовать домашние джемы, творог с изюмом или другие ингредиенты по вкусу.

Ингредиенты:

  • 150 г творога
  • 300 г муки
  • 1 яйцо
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • Начинка по вкусу (джемы, творог, мак)
  • 1 яйцо для смазывания
  • Растопленное масло и сахарная пудра для подачи (по желанию)

Приготовление:

  1. Смешайте в миске творог, муку, яйцо и разрыхлитель. Замесите гладкое тесто.
  2. Разделите тесто на 8 равных частей и положите в каждую выбранную начинку.
  3. Выложите булочки в форму для выпечки и отправьте в духовку, разогретую до 160 °C, на 30 минут.
  4. Готовые булочки можно смазать растопленным маслом, смешанным с ромом, и посыпать сахарной пудрой.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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