Забудьте о жёстком тесте: эти хитрости превратят домашнюю пиццу в шедевр

Домашняя пицца — это не только вкусно, но это ещё и и увлекательный процесс приготовления. Однако многие задаются вопросом, как сделать её еще лучше и оригинальнее.
В дополнение к основным компонентам — муке, воде, соли и качественным помидорам, существуют небольшие хитрости, которые способны преобразить ваше блюдо. Чешское издание Dombydom раскрывает эти секретные 4 ингредиента:
Эти секреты не только улучшат вкус вашей пиццы, но и сделают её более интересной и оригинальной. Попробуйте использовать их, и вы удивитесь, насколько вкусной и необычной может быть домашняя пицца.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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