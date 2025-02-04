Забудьте о жёстком тесте: эти хитрости превратят домашнюю пиццу в шедевр

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя пицца — это не только вкусно, но это ещё и и увлекательный процесс приготовления. Однако многие задаются вопросом, как сделать её еще лучше и оригинальнее.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

В дополнение к основным компонентам — муке, воде, соли и качественным помидорам, существуют небольшие хитрости, которые способны преобразить ваше блюдо. Чешское издание Dombydom раскрывает эти секретные 4 ингредиента:

Сахар: Этот ингредиент активизирует процесс ферментации, делая тесто более воздушным и мягким. Оливковое масло холодного отжима: Оно придает тесту нежность и приятный аромат, а также помогает сохранить его эластичность. Мука из твердых сортов пшеницы: Такая мука делает корж хрустящим и золотистым, что придает пицце аппетитный вид. Газированная минеральная вода: Добавление газированной воды в тесто делает его более легким и воздушным, создавая уникальную текстуру.

Эти секреты не только улучшат вкус вашей пиццы, но и сделают её более интересной и оригинальной. Попробуйте использовать их, и вы удивитесь, насколько вкусной и необычной может быть домашняя пицца.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

