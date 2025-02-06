Как сделать гречку ещё вкуснее? Добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности

Гречневая каша сама по себе нежная и рассыпчатая, но с небольшим кулинарным секретом она станет еще вкуснее и ароматнее.
Куркума придает каше теплый аромат и легкую пряность, а сливочное масло делает вкус более насыщенным.
Попробуйте этот способ, и привычная гречка заиграет новыми оттенками!
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