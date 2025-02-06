Как сделать гречку ещё вкуснее? Добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности

Гречневая каша сама по себе нежная и рассыпчатая, но с небольшим кулинарным секретом она станет еще вкуснее и ароматнее.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Что нужно сделать

Промойте гречневую крупу, затем дайте воде стечь. Обжарьте крупу на сухой сковороде на среднем огне, без масла. Добавьте воду в пропорции 1:2, доведите до кипения. Посолите, убавьте огонь и оставьте кашу томиться. Смешайте растопленное сливочное масло с чайной ложкой куркумы. За 5 минут до готовности добавьте эту смесь в кашу. Дайте гречке настояться 10-15 минут после выключения плиты.

Почему это работает

Куркума придает каше теплый аромат и легкую пряность, а сливочное масло делает вкус более насыщенным.

Попробуйте этот способ, и привычная гречка заиграет новыми оттенками!