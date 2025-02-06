Вчерашнее пюре снова станет нежным: секрет правильного разогрева с молоком

Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит к мясу, рыбе, птице и овощам. Однако уже на следующий день оно теряет нежную текстуру, становится плотным и теряет вкус.
После такого разогрева картофельное пюре станет таким же нежным, как только что приготовленное. Теперь можно наслаждаться любимым гарниром даже на следующий день!
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
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