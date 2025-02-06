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Вчерашнее пюре снова станет нежным: секрет правильного разогрева с молоком

0:53
Еда

Картофельное пюре — универсальный гарнир, который подходит к мясу, рыбе, птице и овощам. Однако уже на следующий день оно теряет нежную текстуру, становится плотным и теряет вкус.

Картофельное пюре с жареным луком
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельное пюре с жареным луком

Как правильно разогреть пюре, чтобы оно осталось мягким

  1. Подготовьте кастрюлю или сковороду и налейте немного молока.
  2. Доведите молоко до кипения — оно поможет восстановить кремовую текстуру пюре.
  3. Добавьте холодное пюре в кипящее молоко.
  4. Готовьте на минимальном огне, накрыв крышкой, около 3 минут.
  5. Снимите с огня и тщательно перемешайте.
  6. Добавьте немного сливочного масла, чтобы улучшить вкус.

После такого разогрева картофельное пюре станет таким же нежным, как только что приготовленное. Теперь можно наслаждаться любимым гарниром даже на следующий день!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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