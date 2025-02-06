Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычка, которая редко встречается у пожилых, помогла британцу дожить до 100 лет
Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох
Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой
Чешская идиллия: откройте для себя незаслуженно забытое озеро Выклеки
Новый фонд поддержки бизнеса в Абхазии: Россия инвестирует 100 млн рублей
Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах
Вчерашнее пюре снова станет нежным: секрет правильного разогрева с молоком
Марк Рютте: Что Европа будет делать, если Америка выйдет из НАТО?
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами

Домашние завтраки станут любимыми: капустная лепёшка получается вкусной и невероятно сытной

1:08
Еда

Если традиционные завтраки уже приелись, попробуйте приготовить необычную капустную лепешку. Это сытное и ароматное блюдо понравится всей семье, а готовится оно невероятно просто.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты:

  • капуста – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль и черный перец – по вкусу
  • орегано – ¼ ч. л.
  • сыр – 20-30 г
  • сливочное масло – для смазывания сковороды

Как приготовить:

  1. Подготовьте капусту – нашинкуйте ее мелко, слегка разомните руками, посолите и поперчите.
  2. Добавьте яйца в миску с капустой, перемешайте до однородной массы.
  3. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выложите капустную смесь, разровняйте лопаткой.
  4. Посыпьте тертым сыром и орегано, накройте крышкой.
  5. Готовьте на слабом огне около 15 минут, пока нижняя часть лепешки не подрумянится.

Подача

Лепешку лучше подавать горячей, прямо со сковороды. Это отличный вариант завтрака, который разнообразит утреннее меню и приятно удивит близких.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Авто
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор Аудио 
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
Привычка, которая редко встречается у пожилых, помогла британцу дожить до 100 лет
Водители губят коробку передач сами: вот чего нельзя делать, если мотор заглох
Дизайн ногтей в цвете корицы: как создать уютный и аппетитный образ зимой
Чешская идиллия: откройте для себя незаслуженно забытое озеро Выклеки
Новый фонд поддержки бизнеса в Абхазии: Россия инвестирует 100 млн рублей
Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах
В США объяснили причину сокращения закупок истребителей F-35B
Вчерашнее пюре снова станет нежным: секрет правильного разогрева с молоком
Домашние завтраки станут любимыми: капустная лепёшка получается вкусной и невероятно сытной
Марк Рютте: Что Европа будет делать, если Америка выйдет из НАТО?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.