Домашние завтраки станут любимыми: капустная лепёшка получается вкусной и невероятно сытной
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Если традиционные завтраки уже приелись, попробуйте приготовить необычную капустную лепешку. Это сытное и ароматное блюдо понравится всей семье, а готовится оно невероятно просто.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки
Ингредиенты:
- капуста – 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль и черный перец – по вкусу
- орегано – ¼ ч. л.
- сыр – 20-30 г
- сливочное масло – для смазывания сковороды
Как приготовить:
- Подготовьте капусту – нашинкуйте ее мелко, слегка разомните руками, посолите и поперчите.
- Добавьте яйца в миску с капустой, перемешайте до однородной массы.
- Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выложите капустную смесь, разровняйте лопаткой.
- Посыпьте тертым сыром и орегано, накройте крышкой.
- Готовьте на слабом огне около 15 минут, пока нижняя часть лепешки не подрумянится.
Подача
Лепешку лучше подавать горячей, прямо со сковороды. Это отличный вариант завтрака, который разнообразит утреннее меню и приятно удивит близких.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.