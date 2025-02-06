Домашние завтраки станут любимыми: капустная лепёшка получается вкусной и невероятно сытной

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если традиционные завтраки уже приелись, попробуйте приготовить необычную капустную лепешку. Это сытное и ароматное блюдо понравится всей семье, а готовится оно невероятно просто.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты:

капуста – 300 г

яйца – 2 шт.

соль и черный перец – по вкусу

орегано – ¼ ч. л.

сыр – 20-30 г

сливочное масло – для смазывания сковороды

Как приготовить:

Подготовьте капусту – нашинкуйте ее мелко, слегка разомните руками, посолите и поперчите. Добавьте яйца в миску с капустой, перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду, смажьте сливочным маслом и выложите капустную смесь, разровняйте лопаткой. Посыпьте тертым сыром и орегано, накройте крышкой. Готовьте на слабом огне около 15 минут, пока нижняя часть лепешки не подрумянится.

Подача

Лепешку лучше подавать горячей, прямо со сковороды. Это отличный вариант завтрака, который разнообразит утреннее меню и приятно удивит близких.