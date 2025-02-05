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Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт

Еда

Пирожки — любимая еда студентов и путешественников. Они удобны, вкусны и остаются популярными, несмотря на изобилие фастфуда. Единственный минус — со временем они черствеют. Но этот рецепт поможет приготовить пирожки, которые дольше сохраняют мягкость и вкус.

Пирожки с зелёным луком и яйцом
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожки с зелёным луком и яйцом

Ингредиенты:

Для теста:

  • кефир — 250 мл
  • мука — 400 г
  • яйцо — 1 шт.
  • растительное масло — 20 мл
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 1/2 ч. л.
  • сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • картофель — 6 шт.
  • плавленые сырки — 2 шт.
  • зелень — по вкусу
  • сливочное масло — 30 г
  • лук — 1 шт.

Как приготовить

Готовим начинку:

  • Отвариваем картофель в подсоленной воде, разминаем в пюре с добавлением сливочного масла.
  • Добавляем измельченные сырки и зелень.
  • Обжариваем лук и смешиваем с картофельной массой.

Готовим тесто:

  • В миске смешиваем кефир, соль, сахар, яйцо.
  • Добавляем соду, оставляем на 2–3 минуты.
  • Вливаем масло, перемешиваем, затем вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Формируем и жарим пирожки:

  • Делим тесто на порции по 70 г.
  • Раскатываем в лепешки, выкладываем начинку и формируем пирожки.
  • Обжариваем в растительном масле до румяной корочки.

Пирожки получаются нежными, воздушными и долго остаются мягкими. Подавать их можно с чаем, сметаной или овощным салатом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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