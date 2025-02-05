Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт

Пирожки — любимая еда студентов и путешественников. Они удобны, вкусны и остаются популярными, несмотря на изобилие фастфуда. Единственный минус — со временем они черствеют. Но этот рецепт поможет приготовить пирожки, которые дольше сохраняют мягкость и вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожки с зелёным луком и яйцом
Ингредиенты:
Для теста:
кефир — 250 мл
мука — 400 г
яйцо — 1 шт.
растительное масло — 20 мл
сахар — 1 ст. л.
соль — 1/2 ч. л.
сода — 1/2 ч. л.
Для начинки:
картофель — 6 шт.
плавленые сырки — 2 шт.
зелень — по вкусу
сливочное масло — 30 г
лук — 1 шт.
Как приготовить
Готовим начинку:
Отвариваем картофель в подсоленной воде, разминаем в пюре с добавлением сливочного масла.
Добавляем измельченные сырки и зелень.
Обжариваем лук и смешиваем с картофельной массой.
Готовим тесто:
В миске смешиваем кефир, соль, сахар, яйцо.
Добавляем соду, оставляем на 2–3 минуты.
Вливаем масло, перемешиваем, затем вводим просеянную муку и замешиваем тесто.
Формируем и жарим пирожки:
Делим тесто на порции по 70 г.
Раскатываем в лепешки, выкладываем начинку и формируем пирожки.
Обжариваем в растительном масле до румяной корочки.
Пирожки получаются нежными, воздушными и долго остаются мягкими. Подавать их можно с чаем, сметаной или овощным салатом.