Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт

Пирожки — любимая еда студентов и путешественников. Они удобны, вкусны и остаются популярными, несмотря на изобилие фастфуда. Единственный минус — со временем они черствеют. Но этот рецепт поможет приготовить пирожки, которые дольше сохраняют мягкость и вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожки с зелёным луком и яйцом

Ингредиенты:

Для теста:

кефир — 250 мл

мука — 400 г

яйцо — 1 шт.

растительное масло — 20 мл

сахар — 1 ст. л.

соль — 1/2 ч. л.

сода — 1/2 ч. л.

Для начинки:

картофель — 6 шт.

плавленые сырки — 2 шт.

зелень — по вкусу

сливочное масло — 30 г

лук — 1 шт.

Как приготовить

Готовим начинку:

Отвариваем картофель в подсоленной воде, разминаем в пюре с добавлением сливочного масла.

Добавляем измельченные сырки и зелень.

Обжариваем лук и смешиваем с картофельной массой.

Готовим тесто:

В миске смешиваем кефир, соль, сахар, яйцо.

Добавляем соду, оставляем на 2–3 минуты.

Вливаем масло, перемешиваем, затем вводим просеянную муку и замешиваем тесто.

Формируем и жарим пирожки:

Делим тесто на порции по 70 г.

Раскатываем в лепешки, выкладываем начинку и формируем пирожки.

Обжариваем в растительном масле до румяной корочки.

Пирожки получаются нежными, воздушными и долго остаются мягкими. Подавать их можно с чаем, сметаной или овощным салатом.