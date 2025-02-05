Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Разлетающиеся брызги масла — проблема, знакомая многим хозяйкам. Они не только пачкают плиту и одежду, но и могут привести к ожогам.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Почему масло брызгается

Главная причина — контакт с жидкостью:

Влага остается на сковороде после мытья.

Продукты выделяют соки в процессе готовки.

Эти факторы создают условия для "бунта" масла, после которого кухня покрывается жирными пятнами.

Как решить проблему

Обычно для уменьшения разбрызгивания используют соль, но она может пересолить блюдо. Альтернативный и более безопасный способ — уксус.

Что делать

Смочите бумажное полотенце небольшим количеством уксуса.

Протрите им сухое дно сковороды перед жаркой.

Почему это работает

Уксус стабилизирует поверхность сковороды, уменьшая разбрызгивание.

Он не влияет на вкус блюда , так как не добавляется в саму еду.

, так как не добавляется в саму еду. Быстро выветривается, не оставляя запаха.

Этот метод помогает сделать процесс жарки чище, безопаснее и удобнее. Попробуйте, и ваша кухня останется в порядке!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

