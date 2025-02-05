Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой

Разлетающиеся брызги масла — проблема, знакомая многим хозяйкам. Они не только пачкают плиту и одежду, но и могут привести к ожогам.
Главная причина — контакт с жидкостью:
Эти факторы создают условия для "бунта" масла, после которого кухня покрывается жирными пятнами.
Обычно для уменьшения разбрызгивания используют соль, но она может пересолить блюдо. Альтернативный и более безопасный способ — уксус.
Этот метод помогает сделать процесс жарки чище, безопаснее и удобнее. Попробуйте, и ваша кухня останется в порядке!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.