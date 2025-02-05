Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала: маленький секрет с большим результатом

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная рыба — любимое блюдо многих, но ее приготовление нередко превращается в настоящее испытание. Кусочки прилипают к сковороде, разваливаются при переворачивании, и вместо аппетитного угощения получается бесформенная масса.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая рыба с лимоном

Как избежать этой проблемы

Все просто: заранее посолите рыбу.

Что делать

Добавьте соль за 15 минут до жарки .

. Оставьте рыбу, чтобы соль успела впитаться.

Выложите на хорошо разогретую сковороду.

Почему это работает

Рыба перестанет прилипать и сохранит форму.

и сохранит форму. Кусочки останутся целыми и аккуратными .

. Образуется румяная хрустящая корочка, которая делает блюдо еще вкуснее.

Попробуйте этот простой трюк, и ваша жареная рыба всегда будет идеальной!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

