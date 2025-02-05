Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала: маленький секрет с большим результатом

Жареная рыба — любимое блюдо многих, но ее приготовление нередко превращается в настоящее испытание. Кусочки прилипают к сковороде, разваливаются при переворачивании, и вместо аппетитного угощения получается бесформенная масса.
Все просто: заранее посолите рыбу.
Попробуйте этот простой трюк, и ваша жареная рыба всегда будет идеальной!
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
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