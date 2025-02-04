Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства

Сыр — универсальный продукт, который любят не только за вкус, но и за разнообразие способов употребления. Однако некоторые хозяйки пытаются продлить его срок хранения с помощью заморозки.
Заморозка подходит только для твердых и полутвердых сортов, таких как пармезан, бофор, гауда. Чтобы после разморозки сыр сохранил структуру, его лучше натереть или нарезать ломтиками.
Использовать такой сыр в салатах или как самостоятельную закуску не получится. После разморозки он становится рыхлым, теряет насыщенный вкус и аромат.
Однако при нагревании его свойства восстанавливаются. Поэтому замороженный сыр отлично подходит для:
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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