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Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства

1:07
Еда

Сыр — универсальный продукт, который любят не только за вкус, но и за разнообразие способов употребления. Однако некоторые хозяйки пытаются продлить его срок хранения с помощью заморозки.

сыр
Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сыр

Какие сыры можно замораживать

Заморозка подходит только для твердых и полутвердых сортов, таких как пармезан, бофор, гауда. Чтобы после разморозки сыр сохранил структуру, его лучше натереть или нарезать ломтиками.

Что происходит с замороженным сыром

Использовать такой сыр в салатах или как самостоятельную закуску не получится. После разморозки он становится рыхлым, теряет насыщенный вкус и аромат.

Однако при нагревании его свойства восстанавливаются. Поэтому замороженный сыр отлично подходит для:

  • запеканок
  • пиццы
  • горячих бутербродов

Как правильно заморозить и разморозить сыр

  • Перед заморозкой заверните его в несколько слоев водоотталкивающей пленки, чтобы избежать обледенения.
  • Размораживать сыр нужно сначала в холодильнике, а затем при комнатной температуре.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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