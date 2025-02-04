Секреты заморозки сыра: что нужно сделать, чтобы он не потерял свои свойства

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр — универсальный продукт, который любят не только за вкус, но и за разнообразие способов употребления. Однако некоторые хозяйки пытаются продлить его срок хранения с помощью заморозки.

Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сыр

Какие сыры можно замораживать

Заморозка подходит только для твердых и полутвердых сортов, таких как пармезан, бофор, гауда. Чтобы после разморозки сыр сохранил структуру, его лучше натереть или нарезать ломтиками.

Что происходит с замороженным сыром

Использовать такой сыр в салатах или как самостоятельную закуску не получится. После разморозки он становится рыхлым, теряет насыщенный вкус и аромат.

Однако при нагревании его свойства восстанавливаются. Поэтому замороженный сыр отлично подходит для:

запеканок

пиццы

горячих бутербродов

Как правильно заморозить и разморозить сыр

Перед заморозкой заверните его в несколько слоев водоотталкивающей пленки , чтобы избежать обледенения.

, чтобы избежать обледенения. Размораживать сыр нужно сначала в холодильнике, а затем при комнатной температуре.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

