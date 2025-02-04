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Как за 20 секунд избавиться от чесночной шелухи: лайфхак, о котором вы не знали

1:03
Еда

Чеснок придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но его чистка может занять много времени. Один из способов ускорить процесс — использовать микроволновую печь.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Как это работает

Воздействие тепла делает шелуху более рыхлой, поэтому снять её становится намного проще.

Инструкция:

  1. Не кладите в микроволновку целую головку — сначала отделите зубчики.
  2. Разложите их внутри прибора.
  3. Выставьте максимальную мощность и разогревайте 20 секунд.
  4. Дайте чесноку немного остыть, затем легко снимите шелуху.

Важные нюансы

Хотя этот метод действительно облегчает чистку, у него есть особенности:

  • Микроволновка может впитать запах чеснока, что не всегда приятно.
  • Консистенция зубчиков слегка меняется, что может повлиять на блюда.

Этот способ отлично подходит, если чеснок будет обжариваться или запекаться. А вот для соусов и салатов лучше использовать свежий продукт без термической обработки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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