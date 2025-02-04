Как за 20 секунд избавиться от чесночной шелухи: лайфхак, о котором вы не знали

Чеснок придает блюдам насыщенный вкус и аромат, но его чистка может занять много времени. Один из способов ускорить процесс — использовать микроволновую печь.
Воздействие тепла делает шелуху более рыхлой, поэтому снять её становится намного проще.
Хотя этот метод действительно облегчает чистку, у него есть особенности:
Этот способ отлично подходит, если чеснок будет обжариваться или запекаться. А вот для соусов и салатов лучше использовать свежий продукт без термической обработки.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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