Овощи, которые лечат: как готовить, чтобы они стали еще ценнее для здоровья

Приготовление овощей кажется простым процессом, но важно делать это так, чтобы в них оставалось как можно больше витаминов и полезных веществ.
Некоторые считают, что сырые овощи — самые полезные. Однако исследования показывают, что определенные способы термической обработки могут даже повысить их ценность для организма.
При варке значительная часть витаминов переходит в воду. Чтобы сохранить полезные вещества, стоит использовать отвар для приготовления супов или соусов.
Выбор способа приготовления влияет не только на вкус, но и на количество питательных веществ в овощах. Грамотная обработка помогает сделать их не только вкусными, но и максимально полезными.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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