Овощи, которые лечат: как готовить, чтобы они стали еще ценнее для здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление овощей кажется простым процессом, но важно делать это так, чтобы в них оставалось как можно больше витаминов и полезных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Некоторые считают, что сырые овощи — самые полезные. Однако исследования показывают, что определенные способы термической обработки могут даже повысить их ценность для организма.

Оптимальные способы приготовления

Готовка на пару или в микроволновке помогает сохранить максимум питательных веществ, так как не требует большого количества воды или масла.

помогает сохранить максимум питательных веществ, так как не требует большого количества воды или масла. Бланширование — быстрое опускание в кипяток на 1–2 минуты — сохраняет цвет, текстуру и полезные элементы.

— быстрое опускание в кипяток на 1–2 минуты — сохраняет цвет, текстуру и полезные элементы. Жарка и запекание при умеренном использовании масла делают овощи вкуснее и способствуют лучшему усвоению жирорастворимых витаминов.

Что делать с вареными овощами

При варке значительная часть витаминов переходит в воду. Чтобы сохранить полезные вещества, стоит использовать отвар для приготовления супов или соусов.

Выбор способа приготовления влияет не только на вкус, но и на количество питательных веществ в овощах. Грамотная обработка помогает сделать их не только вкусными, но и максимально полезными.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

