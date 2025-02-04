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Овощи, которые лечат: как готовить, чтобы они стали еще ценнее для здоровья

1:19
Еда

Приготовление овощей кажется простым процессом, но важно делать это так, чтобы в них оставалось как можно больше витаминов и полезных веществ.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Некоторые считают, что сырые овощи — самые полезные. Однако исследования показывают, что определенные способы термической обработки могут даже повысить их ценность для организма.

Оптимальные способы приготовления

  • Готовка на пару или в микроволновке помогает сохранить максимум питательных веществ, так как не требует большого количества воды или масла.
  • Бланширование — быстрое опускание в кипяток на 1–2 минуты — сохраняет цвет, текстуру и полезные элементы.
  • Жарка и запекание при умеренном использовании масла делают овощи вкуснее и способствуют лучшему усвоению жирорастворимых витаминов.

Что делать с вареными овощами

При варке значительная часть витаминов переходит в воду. Чтобы сохранить полезные вещества, стоит использовать отвар для приготовления супов или соусов.

Выбор способа приготовления влияет не только на вкус, но и на количество питательных веществ в овощах. Грамотная обработка помогает сделать их не только вкусными, но и максимально полезными.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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