Гарнир, который станет главным блюдом: картофель в сливочно-сырном соусе — просто объедение

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченный картофель можно приготовить по-разному, но самый нежный и ароматный вариант — в сливочно-сырном соусе. Это блюдо подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Ингредиенты:

картофель – 800-850 г

моцарелла – 50-60 г

твердый сыр – 70 г

сливки (15-20%) – 70 мл

молоко – 200 мл

сливочное масло – 25 г

мука – 12 г

чеснок, перец, соль – по вкусу

Как приготовить

Подготовка картофеля. Очистите, промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в смазанную форму для запекания. Сырная подготовка. Натерите моцареллу и твердый сыр на крупной терке. Приготовление соуса: Растопите масло, добавьте муку, перемешайте и прогрейте 20-30 секунд.

Влейте молоко, доведите до кипения, затем добавьте сливки.

Помешивая, добавьте чеснок и специи.

Всыпьте тертый сыр, перемешайте и держите на слабом огне 1-2 минуты, пока он полностью не растает. Запекание: Залейте картофель соусом, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 190°C .

. Снимите фольгу, уменьшите температуру до 180°C и запекайте еще 20 минут. Подача: посыпьте свежей зеленью.

Блюдо получается нежным, ароматным и с потрясающей тягучей сырной корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

