Гарнир, который станет главным блюдом: картофель в сливочно-сырном соусе — просто объедение
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Запеченный картофель можно приготовить по-разному, но самый нежный и ароматный вариант — в сливочно-сырном соусе. Это блюдо подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.
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Картофель
Ингредиенты:
- картофель – 800-850 г
- моцарелла – 50-60 г
- твердый сыр – 70 г
- сливки (15-20%) – 70 мл
- молоко – 200 мл
- сливочное масло – 25 г
- мука – 12 г
- чеснок, перец, соль – по вкусу
Как приготовить
- Подготовка картофеля. Очистите, промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в смазанную форму для запекания.
- Сырная подготовка. Натерите моцареллу и твердый сыр на крупной терке.
- Приготовление соуса:
- Растопите масло, добавьте муку, перемешайте и прогрейте 20-30 секунд.
- Влейте молоко, доведите до кипения, затем добавьте сливки.
- Помешивая, добавьте чеснок и специи.
- Всыпьте тертый сыр, перемешайте и держите на слабом огне 1-2 минуты, пока он полностью не растает.
- Запекание:
- Залейте картофель соусом, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 190°C.
- Снимите фольгу, уменьшите температуру до 180°C и запекайте еще 20 минут.
- Подача: посыпьте свежей зеленью.
Блюдо получается нежным, ароматным и с потрясающей тягучей сырной корочкой.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.