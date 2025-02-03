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Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий

1:05
Еда

Злаки — важная часть здорового рациона, особенно на завтрак. Но многие избегают их из-за долгого приготовления, ограничиваясь овсяными хлопьями. Однако некоторые крупы можно приготовить без варки, просто замочив на ночь.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Какие крупы подходят для запаривания

Геркулес

Хлопья не требуют варки, достаточно залить их горячей водой. Но более полезным будет геркулес долгой варки — он содержит больше клетчатки и питательных веществ.

Гречка

Гречку можно запарить без варки, но процесс займет больше времени. Подходит как обычная, так и зеленая гречка.

Как запарить:

  1. Перебрать и тщательно промыть крупу.
  2. Залить кипятком, накрыть и оставить в тепле на ночь.

По такому же принципу можно приготовить пшено и кускус.

Рис и перловка

Эти крупы имеют более плотную текстуру, поэтому их лучше варить. Однако некоторые хозяйки запаривают их в термосе, чтобы сделать мягче, сохранив питательные свойства.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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