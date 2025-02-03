Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Злаки — важная часть здорового рациона, особенно на завтрак. Но многие избегают их из-за долгого приготовления, ограничиваясь овсяными хлопьями. Однако некоторые крупы можно приготовить без варки, просто замочив на ночь.

Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречневая крупа

Какие крупы подходят для запаривания

Геркулес

Хлопья не требуют варки, достаточно залить их горячей водой. Но более полезным будет геркулес долгой варки — он содержит больше клетчатки и питательных веществ.

Гречка

Гречку можно запарить без варки, но процесс займет больше времени. Подходит как обычная, так и зеленая гречка.

Как запарить:

Перебрать и тщательно промыть крупу. Залить кипятком, накрыть и оставить в тепле на ночь.

По такому же принципу можно приготовить пшено и кускус.

Рис и перловка

Эти крупы имеют более плотную текстуру, поэтому их лучше варить. Однако некоторые хозяйки запаривают их в термосе, чтобы сделать мягче, сохранив питательные свойства.