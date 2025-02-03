Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий

Злаки — важная часть здорового рациона, особенно на завтрак. Но многие избегают их из-за долгого приготовления, ограничиваясь овсяными хлопьями. Однако некоторые крупы можно приготовить без варки, просто замочив на ночь.
Хлопья не требуют варки, достаточно залить их горячей водой. Но более полезным будет геркулес долгой варки — он содержит больше клетчатки и питательных веществ.
Гречку можно запарить без варки, но процесс займет больше времени. Подходит как обычная, так и зеленая гречка.
Как запарить:
По такому же принципу можно приготовить пшено и кускус.
Эти крупы имеют более плотную текстуру, поэтому их лучше варить. Однако некоторые хозяйки запаривают их в термосе, чтобы сделать мягче, сохранив питательные свойства.
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