Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
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Жареная печень с луком и сметаной — блюдо, которое получится мягким и сочным, если соблюдать несколько простых правил.
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печень с луком
Что понадобится
Для 600 г свиной печени возьмите:
- 200 мл молока
- 200 г сметаны
- 1 крупную луковицу
- 4 ст. л. муки
- 1 ч. л. соды
- 0,5 ч. л. сахара
- Соль и черный перец — по вкусу
Как правильно приготовить печень
- Очистите печень от пленки, нарежьте небольшими кусочками и промойте, пока вода не станет прозрачной.
- Посыпьте содой (примерно 1 ч. л.) и оставьте на 10 минут — это сделает печень мягче.
- Промойте печень, залейте молоком и оставьте еще на 20 минут.
- Обсушите кусочки и обваляйте их в муке.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, уберите его со сковороды.
- В той же сковороде обжаривайте печень, посыпав её небольшим количеством сахара. Жарьте 10 минут на среднем огне.
- Добавьте сметану, обжаренный лук, соль и перец, перемешайте и тушите 3 минуты.
Блюдо готово! Подавайте с гарниром, и наслаждайтесь нежной печенью с насыщенным вкусом.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.