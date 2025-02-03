Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо как у 20-летней вам гарантировано! Секрет упругой кожи от 54-летней модели
Какую одежду выбросить из гардероба? Стилист назвал главные антитренды сезона
Почему холостяки страдают? Учёные сломали известный стереотип в пух и прах
Забудьте о привычном: как превратить кефир и творог в идеальные лепешки за 15 минут
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают

Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной

1:18
Еда

Жареная печень с луком и сметаной — блюдо, которое получится мягким и сочным, если соблюдать несколько простых правил.

Печень с луком
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печень с луком

Что понадобится

Для 600 г свиной печени возьмите:

  • 200 мл молока
  • 200 г сметаны
  • 1 крупную луковицу
  • 4 ст. л. муки
  • 1 ч. л. соды
  • 0,5 ч. л. сахара
  • Соль и черный перец — по вкусу

Как правильно приготовить печень

  1. Очистите печень от пленки, нарежьте небольшими кусочками и промойте, пока вода не станет прозрачной.
  2. Посыпьте содой (примерно 1 ч. л.) и оставьте на 10 минут — это сделает печень мягче.
  3. Промойте печень, залейте молоком и оставьте еще на 20 минут.
  4. Обсушите кусочки и обваляйте их в муке.
  5. Обжарьте лук до золотистого цвета, уберите его со сковороды.
  6. В той же сковороде обжаривайте печень, посыпав её небольшим количеством сахара. Жарьте 10 минут на среднем огне.
  7. Добавьте сметану, обжаренный лук, соль и перец, перемешайте и тушите 3 минуты.

Блюдо готово! Подавайте с гарниром, и наслаждайтесь нежной печенью с насыщенным вкусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Садоводство, цветоводство
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь Аудио 
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Красота и стиль
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно
Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать
Авто застряли на складах: дилеры в панике, но снижать цены не спешат
Урожайность перцев вырастет в несколько раз: лайфхак от опытных дачников
Уход за кожей после 30 лет: три косметические процедуры, которые работают
Один неверный шаг — и вашу машину уже везут на штрафстоянку: как этого избежать
Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры
Крупы, которые готовятся без вашего участия: полезный завтрак без усилий
Три жёсткие истины о деньгах — примите их во внимание
Конец эпохи — в Венгрии сносят знаменитую смотровую площадку на озере Балатон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.