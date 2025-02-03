Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная печень с луком и сметаной — блюдо, которое получится мягким и сочным, если соблюдать несколько простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печень с луком

Что понадобится

Для 600 г свиной печени возьмите:

200 мл молока

200 г сметаны

1 крупную луковицу

4 ст. л. муки

1 ч. л. соды

0,5 ч. л. сахара

Соль и черный перец — по вкусу

Как правильно приготовить печень

Очистите печень от пленки, нарежьте небольшими кусочками и промойте, пока вода не станет прозрачной. Посыпьте содой (примерно 1 ч. л.) и оставьте на 10 минут — это сделает печень мягче. Промойте печень, залейте молоком и оставьте еще на 20 минут. Обсушите кусочки и обваляйте их в муке. Обжарьте лук до золотистого цвета, уберите его со сковороды. В той же сковороде обжаривайте печень, посыпав её небольшим количеством сахара. Жарьте 10 минут на среднем огне. Добавьте сметану, обжаренный лук, соль и перец, перемешайте и тушите 3 минуты.

Блюдо готово! Подавайте с гарниром, и наслаждайтесь нежной печенью с насыщенным вкусом.