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Как превратить бледный плов в шедевр: главный секрет кроется в овощах

1:16
Еда

Идеальный плов должен быть золотистым и насыщенным по вкусу. Но иногда блюдо получается бледно-желтым или вовсе белым, теряя аппетитный вид.

Плов на деревянной посуде
Фото: commons.wikimedia.org by Sammmsammm212, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов на деревянной посуде

Многие ошибочно считают, что причина — недостаток специй. Однако дело, скорее всего, в неправильной обработке овощей.

Как подготовить морковь и лук для плова

Главный секрет красивого цвета и аромата плова — правильная обжарка моркови и лука.

  • Овощи нужно довести до коричневатого оттенка, но не допускать их подгорания.
  • Хорошая карамелизация лука и моркови придаёт блюду естественный золотистый цвет и усиливает вкус.
  • Если лук и морковь не дожарить, плов останется бледным и менее ароматным.

Почему не стоит полагаться только на специи

Добавление куркумы или шафрана в недожаренные овощи не поможет радикально изменить цвет плова. Эти специи предназначены для усиления уже имеющейся золотистости, а не для её создания.

Таким образом, секрет насыщенного цвета кроется не в пряностях, а в качественной обжарке овощей. Если следовать этому правилу, плов получится ярким и аппетитным.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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