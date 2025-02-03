Как превратить бледный плов в шедевр: главный секрет кроется в овощах

Идеальный плов должен быть золотистым и насыщенным по вкусу. Но иногда блюдо получается бледно-желтым или вовсе белым, теряя аппетитный вид.
Многие ошибочно считают, что причина — недостаток специй. Однако дело, скорее всего, в неправильной обработке овощей.
Главный секрет красивого цвета и аромата плова — правильная обжарка моркови и лука.
Добавление куркумы или шафрана в недожаренные овощи не поможет радикально изменить цвет плова. Эти специи предназначены для усиления уже имеющейся золотистости, а не для её создания.
Таким образом, секрет насыщенного цвета кроется не в пряностях, а в качественной обжарке овощей. Если следовать этому правилу, плов получится ярким и аппетитным.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
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