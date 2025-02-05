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Сельдерей – не спасение! Разбираем главный миф о похудении

1:30
Еда

Сельдерей часто называют суперфудом для похудения. Считается, что организм тратит больше энергии на его переваривание, чем получает. Но так ли это на самом деле?

Сельдерей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сельдерей

Развенчание мифа о сельдерее

Да, этот овощ действительно низкокалориен - всего 16 калорий на 100 грамм. Однако идея о том, что он "сжигает" больше, чем даёт, не подтверждена научно.

Пищеварение действительно требует энергии, но её расход зависит от состава пищи. Сельдерей имеет некоторый термический эффект, но не настолько значительный, чтобы заставить организм расходовать больше калорий, чем он получает.

Чем полезен сельдерей

Несмотря на то, что он не обладает "жиросжигающим" эффектом, сельдерей остаётся отличным дополнением к рациону:

  • содержит много воды и помогает поддерживать водный баланс,
  • богат витаминами K, C и антиоксидантами,
  • улучшает пищеварение благодаря клетчатке,
  • является хорошей низкокалорийной альтернативой снекам.

Стоит ли включать сельдерей в диету

Безусловно, но не как волшебное средство для похудения. Он поможет снизить калорийность рациона, но для реального результата важно сбалансированное питание и физическая активность.

Миф о "негативной калорийности" сельдерея не должен вводить в заблуждение. Включайте его в блюда, но не рассчитывайте, что он сделает всю работу за вас.

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные. Самый известный вид Сельдерей пахучий — распространённая овощная культура.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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