Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление блюд в духовке — один из самых полезных способов термической обработки. Но чем лучше пользоваться: фольгой, пергаментом или рукавом для запекания? Вокруг каждого из этих материалов ходит немало мифов. Разбираемся, какой вариант наиболее безопасен.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Фольга: опасна или нет?

Алюминиевая фольга — один из самых популярных инструментов для запекания. Однако многие опасаются, что при контакте с пищей алюминий может попадать в организм.

По словам ведущего программ "Живая еда" и "Чудо техники" Сергея Малоземова, фольга безопасна, но вступает в реакцию с кислыми продуктами: томатами, уксусом, вином. В таких случаях небольшие частицы алюминия могут проникнуть в пищу, но, если у человека нет почечной недостаточности, организм просто выведет их естественным путём.

Рукав для запекания: пластик не так страшен

Многие считают, что пакеты для запекания могут выделять вредные вещества при нагреве. Однако исследования показывают, что опасные соединения начинают высвобождаться только при температурах выше 400°C.

"В обычной духовке такой температуры мы никогда не видим", — объясняет Сергей Малоземов.

Таким образом, рукав для запекания полностью безопасен при стандартных температурах запекания (до 250°C).

Пергаментная бумага: надёжный и безопасный вариант

Пергамент не вступает в химические реакции с продуктами и не выделяет вредных соединений даже при высоких температурах. Он удобен для запекания овощей, рыбы, выпечки и мяса.

Вывод: чем лучше запекать?

Если готовите мясо или рыбу в маринаде с кислотами (уксус, томаты, вино) → лучше выбрать пергамент или рукав.

Для запекания картофеля, овощей, нежирного мяса → фольга отлично справится.

Если хотите приготовить максимально сочное блюдо без лишнего масла → рукав для запекания будет лучшим вариантом.

Все три варианта подходят для запекания, так что выбирайте тот, который удобнее или предусмотрен в рецепте!

Уточнения

Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древние рукописи на таком материале.



