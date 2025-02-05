Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит

Приготовление блюд в духовке — один из самых полезных способов термической обработки. Но чем лучше пользоваться: фольгой, пергаментом или рукавом для запекания? Вокруг каждого из этих материалов ходит немало мифов. Разбираемся, какой вариант наиболее безопасен.
Алюминиевая фольга — один из самых популярных инструментов для запекания. Однако многие опасаются, что при контакте с пищей алюминий может попадать в организм.
По словам ведущего программ "Живая еда" и "Чудо техники" Сергея Малоземова, фольга безопасна, но вступает в реакцию с кислыми продуктами: томатами, уксусом, вином. В таких случаях небольшие частицы алюминия могут проникнуть в пищу, но, если у человека нет почечной недостаточности, организм просто выведет их естественным путём.
Многие считают, что пакеты для запекания могут выделять вредные вещества при нагреве. Однако исследования показывают, что опасные соединения начинают высвобождаться только при температурах выше 400°C.
"В обычной духовке такой температуры мы никогда не видим", — объясняет Сергей Малоземов.
Таким образом, рукав для запекания полностью безопасен при стандартных температурах запекания (до 250°C).
Пергамент не вступает в химические реакции с продуктами и не выделяет вредных соединений даже при высоких температурах. Он удобен для запекания овощей, рыбы, выпечки и мяса.
Все три варианта подходят для запекания, так что выбирайте тот, который удобнее или предусмотрен в рецепте!
Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древние рукописи на таком материале.
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