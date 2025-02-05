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Этот способ запекания сохранит всю сочность мяса — попробуйте сами

2:25
Еда

Мясо, приготовленное в духовке, получается невероятно нежным, сочным и буквально разваливается на волокна. Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних вечеров — минимум усилий, а результат впечатляет!

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Выбор мяса и ингредиентов

Лучше всего использовать куриную грудку — она не только полезная и диетическая, но и отлично пропитывается ароматами овощей и специй.

Что понадобится:

  • 250 мл бульона;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 1 стебель сельдерея;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • тимьян, розмарин, черный перец горошком, соль — по вкусу;
  • 2 ст. ложки растительного масла.

Секрет сочности — предварительное обжаривание

Перед запеканием мясо нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки. Это создаст защитную плёнку, которая поможет сохранить все соки внутри.

  1. Разогрейте сковороду на сильном огне и добавьте немного масла.
  2. Обжаривайте грудку со всех сторон до румяной корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны).
  3. Переложите мясо в жаропрочную форму.

Обжаренные овощи — ещё больше вкуса

Используем ту же сковороду, чтобы добавить овощам насыщенный вкус:

  • Нарежьте крупными кусками морковь, лук и сельдерей.
  • Обжаривайте их до мягкости, чтобы раскрыть аромат.
  • Переложите к мясу в форму.

Добавляем бульон и специи

  • Влейте в форму бульон так, чтобы он покрывал мясо на треть.
  • Добавьте лавровый лист, тимьян, розмарин, чеснок и перец.
  • Если используете вино, дайте ему выпариться на сковороде перед добавлением в форму.

Долгое запекание на низкой температуре

  1. Накройте форму крышкой или фольгой.
  2. Разогрейте духовку до 120°C.
  3. Запекайте 2 часа, периодически проверяя уровень жидкости — при необходимости подливайте немного бульона.

Как понять, что мясо готово?

Готовая курица должна быть настолько мягкой, что легко разделяется вилкой. После запекания дайте мясу немного настояться под крышкой — так ароматы лучше смешаются, а текстура станет ещё нежнее.

Подавайте горячим, добавив к блюду свежую зелень и гарнир по вкусу!

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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