Этот способ запекания сохранит всю сочность мяса — попробуйте сами

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо, приготовленное в духовке, получается невероятно нежным, сочным и буквально разваливается на волокна. Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних вечеров — минимум усилий, а результат впечатляет!

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Выбор мяса и ингредиентов

Лучше всего использовать куриную грудку — она не только полезная и диетическая, но и отлично пропитывается ароматами овощей и специй.

Что понадобится:

250 мл бульона;

1 морковь;

1 луковица;

1 стебель сельдерея;

2 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

тимьян, розмарин, черный перец горошком, соль — по вкусу;

2 ст. ложки растительного масла.

Секрет сочности — предварительное обжаривание

Перед запеканием мясо нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки. Это создаст защитную плёнку, которая поможет сохранить все соки внутри.

Разогрейте сковороду на сильном огне и добавьте немного масла. Обжаривайте грудку со всех сторон до румяной корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны). Переложите мясо в жаропрочную форму.

Обжаренные овощи — ещё больше вкуса

Используем ту же сковороду, чтобы добавить овощам насыщенный вкус:

Нарежьте крупными кусками морковь, лук и сельдерей.

Обжаривайте их до мягкости , чтобы раскрыть аромат.

, чтобы раскрыть аромат. Переложите к мясу в форму.

Добавляем бульон и специи

Влейте в форму бульон так, чтобы он покрывал мясо на треть .

. Добавьте лавровый лист, тимьян, розмарин, чеснок и перец .

. Если используете вино, дайте ему выпариться на сковороде перед добавлением в форму.

Долгое запекание на низкой температуре

Накройте форму крышкой или фольгой. Разогрейте духовку до 120°C. Запекайте 2 часа, периодически проверяя уровень жидкости — при необходимости подливайте немного бульона.

Как понять, что мясо готово?

Готовая курица должна быть настолько мягкой, что легко разделяется вилкой. После запекания дайте мясу немного настояться под крышкой — так ароматы лучше смешаются, а текстура станет ещё нежнее.

Подавайте горячим, добавив к блюду свежую зелень и гарнир по вкусу!

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



