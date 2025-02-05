Этот способ запекания сохранит всю сочность мяса — попробуйте сами

Мясо, приготовленное в духовке, получается невероятно нежным, сочным и буквально разваливается на волокна. Этот рецепт станет настоящей находкой для зимних вечеров — минимум усилий, а результат впечатляет!
Лучше всего использовать куриную грудку — она не только полезная и диетическая, но и отлично пропитывается ароматами овощей и специй.
Что понадобится:
Перед запеканием мясо нужно обжарить на сковороде до золотистой корочки. Это создаст защитную плёнку, которая поможет сохранить все соки внутри.
Используем ту же сковороду, чтобы добавить овощам насыщенный вкус:
Готовая курица должна быть настолько мягкой, что легко разделяется вилкой. После запекания дайте мясу немного настояться под крышкой — так ароматы лучше смешаются, а текстура станет ещё нежнее.
Подавайте горячим, добавив к блюду свежую зелень и гарнир по вкусу!
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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