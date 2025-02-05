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Рис в питании: как выбрать между белым и бурым

1:44
Еда

Белый рис часто подвергается критике за недостаток питательных веществ по сравнению с неочищенными сортами. Однако в Японии, стране с высокой продолжительностью жизни, белый рис является основным продуктом питания. Диетолог Виктория Линдси отмечает, что секрет здоровья японцев заключается не только в потреблении белого риса, но и в его сочетании с рыбой, морепродуктами, водорослями, бобовыми и овощами.

Курица с рисом и креветками
Фото: https://www.freepik.com by topntp26
Курица с рисом и креветками

Преимущества и недостатки различных видов риса

  • Белый рис: Проходит процесс шлифовки, при котором удаляются отруби и зародыши, что приводит к снижению содержания клетчатки, витаминов и минералов. Однако он легче усваивается и имеет более длительный срок хранения.

  • Нешлифованный (бурый) рис: Сохраняет отруби и зародыши, благодаря чему содержит больше питательных веществ и клетчатки. Имеет более низкий гликемический индекс, что полезно для контроля уровня сахара в крови. Однако в нём могут накапливаться вредные вещества, такие как мышьяк или тяжёлые металлы, поэтому перед приготовлением рекомендуется тщательное промывание и замачивание.

Рекомендации по употреблению риса

Для здорового человека нет необходимости полностью отказываться от белого риса. Оптимальным вариантом является разнообразие в рационе: чередуйте белый и бурый рис, сочетайте их с богатыми питательными веществами продуктами, такими как овощи, бобовые и рыба. Это позволит получить максимальную пользу и снизить потенциальные риски, связанные с накоплением вредных веществ.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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