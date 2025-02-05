Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путеводитель по безопасности: какие места в транспорте самые безопасные
На обратной стороне Луны скрывается Гранд-Каньон, образовавшийся за 4 миллиарда лет назад
Собаки и палки: чем это может обернуться для здоровья питомца
Идеальный ресторан: критерии выбора для незабываемого ужина
Будут свои экзотические культуры: Невинномысск запускает амбициозный проект
Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок
Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает

Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры

1:38
Еда

Стремление к снижению веса требует комплексного подхода, и выбор правильных напитков играет в этом важную роль. Предлагаем пять напитков, которые помогут вам в достижении желаемых результатов.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

1. Зелёный чай

Богатый антиоксидантами, зелёный чай способствует ускорению обмена веществ и сжиганию жира. Употребление 1-2 чашек в день может поддержать процесс похудения.

2. Имбирный чай

Имбирь известен своими свойствами улучшать пищеварение и контролировать аппетит, что помогает уменьшить склонность к перекусам. Добавление небольшого количества мёда улучшит вкус напитка.

3. Вода с лимоном

Простой и освежающий напиток, обогащённый витамином C, способствует детоксикации организма. Употребление стакана тёплой воды с лимоном натощак помогает запустить обменные процессы.

4. Кефир

Низкокалорийный и богатый белком кефир отлично утоляет голод и поддерживает чувство сытости, что помогает контролировать общее потребление калорий.

5. Натуральный кофе

Кофеин в натуральном кофе способствует расщеплению жиров и активизирует обмен веществ. Однако важно употреблять его без добавления сахара и сливок, чтобы избежать лишних калорий.

Включение этих напитков в ежедневный рацион, наряду с сбалансированным питанием и физической активностью, поможет вам эффективнее достигать целей по снижению веса.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске
Авто
Заряжаете аккумулятор без отключения клемм? Тогда вам стоит узнать об этом риске Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Последние материалы
Пять напитков, которые помогут вам достичь идеальной фигуры
Загорелась лампа масла: можно ли продолжать движение и чем это грозит
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Золотые котировки: как неопределённость в мире влияет на рынок
Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает
Как вернуть вкусы детства на вашу кухню: ностальгия в кулинарии
Существуют ли инопланетяне? Уравнение Дрейка и шансы на их поиск
В Атлантике обнаружен редчайший полностью чёрный пингвин
Пониженное давление: причины, симптомы и эффективные способы борьбы с гипотонией
Нужно ли есть перед тренировкой? Эксперты развеяли популярные мифы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.