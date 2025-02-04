Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После еды делайте это — и сахар в крови не подскочит, а пищеварение заработает как часы
Учёные и альпинисты взяли пробы снега в Альпах: что же их так удивило
Новая машина уже через три года дешевеет вдвое — список самых невыгодных моделей
Домашние тренировки, которые заменят качалку: пресс станет рельефным без единого тренажёра
Наследственные болезни кошек: какие породы в группе риска
Важная деталь, которую забывают почти все при посадке баклажанов — а зря
Итальянец объяснил, почему не советует встречаться с туристками из России
Лера Кудрявцева высказалась о запуске российского аналога Евровидения
Идеальный уход после коррекции бровей: лайфхаки для сохранения здоровья кожи

Пить или не пить: что происходит, когда мы запиваем еду

1:33
Еда

Вопрос о том, стоит ли запивать еду водой, остаётся предметом обсуждений. С одной стороны, считается, что вода помогает разжижать пищу, облегчая её прохождение по пищеводу и способствуя лучшему усвоению. С другой стороны, существует мнение, что запивание пищи водой может разбавлять желудочный сок, снижая его эффективность в переваривании.

роскошный обед
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
роскошный обед

Аргументы в пользу запивания пищи водой:

  • Улучшение глотания: Вода помогает смягчить пищу, облегчая её проглатывание.

  • Стимуляция пищеварения: Умеренное потребление воды во время еды способствует выработке желудочного сока и ферментов, необходимых для переваривания.

Аргументы против запивания пищи водой:

  • Разбавление желудочного сока: Считается, что обильное потребление воды может снижать концентрацию желудочного сока, замедляя процесс пищеварения.

  • Увеличение объёма желудка: Питьё большого количества жидкости во время еды может растягивать стенки желудка, что потенциально ведёт к перееданию.

Рекомендации специалистов:

Многие современные диетологи утверждают, что умеренное потребление воды во время еды не наносит вреда и может быть полезным. Однако важно прислушиваться к своему организму и учитывать индивидуальные особенности. Если после запивания пищи водой вы ощущаете дискомфорт, возможно, стоит ограничить потребление жидкости во время приёма пищи.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который тает во рту
Еда и рецепты
Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который тает во рту Аудио 
Теория относительности под вопросом: что обнаружили ученые при слиянии черных дыр
Наука и техника
Теория относительности под вопросом: что обнаружили ученые при слиянии черных дыр Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта
Последние материалы
Пить или не пить: что происходит, когда мы запиваем еду
Идеальный уход после коррекции бровей: лайфхаки для сохранения здоровья кожи
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Неожиданный выбор: какой фастфуд менее вреден
Болгары теряют деньги на недвижимости! Эксперт объяснил, в чём их ошибка
Серый цвет фарша: признак порчи или естественный процесс
В России разработали приложение для автопутешествий — маршруты, SOS-сигнал и аренда автодома
Как найти протечку в трубах без вскрытия стен? Проверенные методы
Опытные водители тоже ошибаются: самые опасные промахи, которые могут стоить вам жизни
Как вовремя распознать пневмонию? Симптомы, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.