Добавьте этот ингредиент — и тушёная капуста станет ещё вкуснее

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — это классика домашней кухни. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное угощение. Главное — знать несколько секретов, чтобы капуста получилась сочной и ароматной.

Фото: ru.freepik.com by timolina Капуста

Ингредиенты для идеального результата

Чтобы приготовить вкусную тушёную капусту, вам понадобятся:

1 кг белокочанной капусты;

1 крупная морковь;

1 большая луковица;

3–4 ст. ложки растительного масла;

1 ч. ложка сахара (по желанию);

соль и чёрный перец по вкусу;

1 ст. ложка уксуса или лимонного сока (по желанию).

Как правильно тушить капусту?

Подготовка овощей

Капусту тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжаривание

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, выложите капусту и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая. Добавление овощей

Добавьте морковь и лук, перемешайте, уменьшите огонь до слабого и накройте крышкой. Тушение

Готовьте 25–30 минут, периодически помешивая. Если капуста начинает подгорать, добавьте немного воды. В середине приготовления приправьте солью, перцем и сахаром. Финальный штрих

За 5 минут до готовности можно добавить немного уксуса или лимонного сока, чтобы сбалансировать вкус.

Как улучшить вкус?

Для аромата можно добавить лавровый лист или щепотку тмина.

Любители сытных блюд могут добавить колбасу, бекон или грибы.

Если хотите получить более насыщенный вкус, попробуйте добавить немного томатной пасты.

Подавайте тушёную капусту горячей, украсив свежей зеленью. Ваши домашние точно попросят добавки!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

