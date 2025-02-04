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Добавьте этот ингредиент — и тушёная капуста станет ещё вкуснее

2:03
Еда

Тушёная капуста — это классика домашней кухни. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное угощение. Главное — знать несколько секретов, чтобы капуста получилась сочной и ароматной.

Капуста
Фото: ru.freepik.com by timolina
Капуста

Ингредиенты для идеального результата

Чтобы приготовить вкусную тушёную капусту, вам понадобятся:

  • 1 кг белокочанной капусты;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 большая луковица;
  • 3–4 ст. ложки растительного масла;
  • 1 ч. ложка сахара (по желанию);
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • 1 ст. ложка уксуса или лимонного сока (по желанию).

Как правильно тушить капусту?

  1. Подготовка овощей
    Капусту тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.

  2. Обжаривание
    В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, выложите капусту и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая.

  3. Добавление овощей
    Добавьте морковь и лук, перемешайте, уменьшите огонь до слабого и накройте крышкой.

  4. Тушение
    Готовьте 25–30 минут, периодически помешивая. Если капуста начинает подгорать, добавьте немного воды. В середине приготовления приправьте солью, перцем и сахаром.

  5. Финальный штрих
    За 5 минут до готовности можно добавить немного уксуса или лимонного сока, чтобы сбалансировать вкус.

Как улучшить вкус?

  • Для аромата можно добавить лавровый лист или щепотку тмина.
  • Любители сытных блюд могут добавить колбасу, бекон или грибы.
  • Если хотите получить более насыщенный вкус, попробуйте добавить немного томатной пасты.

Подавайте тушёную капусту горячей, украсив свежей зеленью. Ваши домашние точно попросят добавки!

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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