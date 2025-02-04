Добавьте этот ингредиент — и тушёная капуста станет ещё вкуснее

Тушёная капуста — это классика домашней кухни. Простое в приготовлении, но удивительно вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное угощение. Главное — знать несколько секретов, чтобы капуста получилась сочной и ароматной.
Чтобы приготовить вкусную тушёную капусту, вам понадобятся:
Подготовка овощей
Капусту тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке.
Обжаривание
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, выложите капусту и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, периодически помешивая.
Добавление овощей
Добавьте морковь и лук, перемешайте, уменьшите огонь до слабого и накройте крышкой.
Тушение
Готовьте 25–30 минут, периодически помешивая. Если капуста начинает подгорать, добавьте немного воды. В середине приготовления приправьте солью, перцем и сахаром.
Финальный штрих
За 5 минут до готовности можно добавить немного уксуса или лимонного сока, чтобы сбалансировать вкус.
Подавайте тушёную капусту горячей, украсив свежей зеленью. Ваши домашние точно попросят добавки!
Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
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