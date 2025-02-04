Неожиданный выбор: какой фастфуд менее вреден

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о фастфуде, многие задумываются: что полезнее — гамбургер или хот-дог? Диетолог Керри-Энн Дженнингс провела сравнительный анализ этих популярных блюд.

Фото: unsplash.com by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вредная еда

Гамбургер:

Размер и калорийность: Стандартный бургер весит около 400 г и содержит примерно 500-600 ккал. Добавление сыра и соусов увеличивает калорийность.

Состав: Обычно состоит из говяжьей котлеты, которая является источником белка, железа и цинка.

Рекомендации: Для более здорового варианта рекомендуется готовить бургеры дома, используя постный говяжий фарш, цельнозерновые булочки, минимальное количество масла и добавляя больше овощей.

Хот-дог:

Размер и калорийность: Обычно меньше по размеру, содержит около 270-300 ккал.

Состав: Состоит из пшеничной булочки и говяжьей сосиски. Сосиски часто содержат больше соли, консервантов и считаются ультраобработанными продуктами.

Рекомендации: Для более полезного варианта можно использовать сосиски из натурального мяса, цельнозерновые булочки и добавлять больше овощей.

Согласно диетологу, бургер весом до 400 г с котлетой из постного говяжьего фарша является более здоровым выбором, поскольку содержит в 5 раз больше белка, железа, цинка и на четверть меньше натрия по сравнению с хот-догом.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.



