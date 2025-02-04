Серый цвет фарша: признак порчи или естественный процесс

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы замечали, что свежий фарш иногда приобретает серый оттенок? Это не всегда означает, что продукт испорчен. Эксперты из EatingWell объясняют, что свежее мясо имеет красный цвет благодаря пигменту оксимиоглобину, который образуется при контакте с кислородом. Если внутри упаковки вы обнаружили серый участок, это может быть связано с тем, что эта часть не подвергалась воздействию воздуха. В таком случае фарш пригоден для употребления.

Однако стоит насторожиться, если внешняя поверхность или большая часть фарша приобрела серый или коричневый оттенок. Это может указывать на начало порчи продукта. Также обратите внимание на запах: если он стал кислым или гнилостным, лучше не рисковать. Текстура свежего фарша должна быть плотной и податливой. Появление липкости или скользкой пленки — явный признак того, что продукт испортился.

Как определить свежесть фарша:

Цвет: Небольшие серые участки внутри допустимы, но изменение цвета на поверхности — тревожный знак.

Запах: Свежий фарш не имеет резкого неприятного запаха.

Текстура: Продукт должен быть плотным, без липкости и скользкости.

Всегда внимательно осматривайте и оценивайте фарш перед приготовлением, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



