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Рецепт быстрого и полезного блюда на ужин

1:13
Еда

Вкусное и полезное блюдо на ужин.

Фунчоза с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Melsj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фунчоза с овощами

Вам понадобится: 250 г куриной грудки, 2 ст. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. паприки, 1 зубчик чеснока, 150 г сухой фунчозы, 1 луковица, 1 перец болгарский, 1 морковь, 1 огурец, 1 помидор, пучок петрушки, 1 ч. л. кунжутных семечек, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Приготовьте фунчозу по инструкции на упаковке, можете нарезать для удобства.

2. Курицу нарежьте на небольшие кусочки, добавьте соевый соус, измельчённый чеснок и паприку.

3. Нарежьте перец брусочками и вместе с курицей обжарьте на сильном огне около 3 минут.

4. Добавьте лук и морковь, нарезанные брусочками.

5. Обжаривайте всё вместе ещё 4 минуты и уберите с огня.

6. Добавьте к курице с овощами фунчозу, огурцы, помидоры, петрушку и всё хорошенько перемешайте.

5. Посыпьте кунжутными семечками.

Уточнения

Фунчо́за (дунг. 粉條子 фынтёзы II-I-II, 粉條兒 фынтёр II-I, кит. трад. 粉絲, упр. 粉丝, пиньинь fěnsī, палл. фэньсы, обиходные названия — «стеклянная, крахмальная, китайская лапша») — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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