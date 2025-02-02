Тушёная картошка с мясом: классический рецепт из поколения в поколение

Тушёная картошка с мясом — это кулинарное творение, которое восхищает своим богатым вкусом и неповторимым ароматом. Это блюдо прекрасно подходит как для обычного ужина, так и для особых случаев. Мы предлагаем вам один из самых традиционных способов его приготовления, имеющий свои корни в истории.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Начните с того, чтобы тщательно промыть мясо под холодной водой и обсушить его с помощью бумажного полотенца. Нарежьте его на кусочки средней величины. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его кубиками. Лук следует нарезать полукольцами, а морковь можно натереть на крупной терке или нарезать тонкими кружочками. Не забудьте мелко нарезать чеснок или пропустить его через пресс.
Разогрейте сковороду и налейте растительное масло. Обжарьте мясо до появления золотистой корочки — это поможет запечатать соки внутри, делая его более нежным и сочным. После того как мясо хорошо подрумянится, добавьте лук и морковь. Продолжайте жарить все вместе еще около 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте чеснок и тщательно перемешайте.
Перенесите содержимое сковороды в глубокую кастрюлю или казан. Добавьте нарезанный картофель, приправьте солью и перцем по вкусу. Залейте ингредиенты горячей водой так, чтобы она полностью их покрывала, и добавьте лавровый лист для аромата.
Закройте кастрюлю крышкой и оставьте тушиться на среднем огне примерно 40 минут, пока картофель не станет мягким, а мясо — нежным. Периодически проверяйте уровень жидкости и при необходимости добавляйте воду, как советует YouTube-канал "ID Kitchen".
Когда блюдо будет готово, удалите лавровый лист и дайте ему немного настояться под крышкой, чтобы усилить вкус и аромат. Перед подачей можно украсить зеленью по желанию.
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