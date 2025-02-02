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Тушёная картошка с мясом: классический рецепт из поколения в поколение

2:25
Еда

Тушёная картошка с мясом — это кулинарное творение, которое восхищает своим богатым вкусом и неповторимым ароматом. Это блюдо прекрасно подходит как для обычного ужина, так и для особых случаев. Мы предлагаем вам один из самых традиционных способов его приготовления, имеющий свои корни в истории.

тушёная картошка с мясом
Фото: freepik
тушёная картошка с мясом

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картошки
  • 400 г лука
  • 1,5 кг мяса говядины
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 средних моркови
  • 2 ст. л. томата
  • 5 ст. л. муки
  • 1,5 л. кипяченной воды
  • 1 шт лаврового листа

Способ приготовления:

Начните с того, чтобы тщательно промыть мясо под холодной водой и обсушить его с помощью бумажного полотенца. Нарежьте его на кусочки средней величины. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его кубиками. Лук следует нарезать полукольцами, а морковь можно натереть на крупной терке или нарезать тонкими кружочками. Не забудьте мелко нарезать чеснок или пропустить его через пресс.

Разогрейте сковороду и налейте растительное масло. Обжарьте мясо до появления золотистой корочки — это поможет запечатать соки внутри, делая его более нежным и сочным. После того как мясо хорошо подрумянится, добавьте лук и морковь. Продолжайте жарить все вместе еще около 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем добавьте чеснок и тщательно перемешайте.

Перенесите содержимое сковороды в глубокую кастрюлю или казан. Добавьте нарезанный картофель, приправьте солью и перцем по вкусу. Залейте ингредиенты горячей водой так, чтобы она полностью их покрывала, и добавьте лавровый лист для аромата.

Закройте кастрюлю крышкой и оставьте тушиться на среднем огне примерно 40 минут, пока картофель не станет мягким, а мясо — нежным. Периодически проверяйте уровень жидкости и при необходимости добавляйте воду, как советует YouTube-канал "ID Kitchen".

Когда блюдо будет готово, удалите лавровый лист и дайте ему немного настояться под крышкой, чтобы усилить вкус и аромат. Перед подачей можно украсить зеленью по желанию.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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