Брокколи является источником сульфорафана, серосодержащего соединения, которое способствует снижению уровня сахара в крови. Регулярное включение брокколи в рацион может помочь не только контролировать уровень глюкозы, но и повысить чувствительность к инсулину.
Недавние исследования указывают на то, что сульфорафан не только помогает в борьбе с повышенным уровнем сахара, но и уменьшает окислительный стресс, который может наносить вред стенкам сосудов.
В журнале Phytomedicine Plus была опубликована статья, подчеркивающая значимость брокколи для диабетиков. Этот овощ может помочь предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, связанные с диабетом, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья.
Добавление брокколи в ваше ежедневное меню — это простой и действенный способ улучшить контроль над диабетом.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.