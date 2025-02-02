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Брокколи как суперфуд: в чём секрет эффективности при регулярном питании?

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Еда

Брокколи является источником сульфорафана, серосодержащего соединения, которое способствует снижению уровня сахара в крови. Регулярное включение брокколи в рацион может помочь не только контролировать уровень глюкозы, но и повысить чувствительность к инсулину.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Недавние исследования указывают на то, что сульфорафан не только помогает в борьбе с повышенным уровнем сахара, но и уменьшает окислительный стресс, который может наносить вред стенкам сосудов.

В журнале Phytomedicine Plus была опубликована статья, подчеркивающая значимость брокколи для диабетиков. Этот овощ может помочь предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, связанные с диабетом, что в свою очередь способствует улучшению общего состояния здоровья.

Добавление брокколи в ваше ежедневное меню — это простой и действенный способ улучшить контроль над диабетом.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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