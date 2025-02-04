Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — это нежное мясо, которое легко впитывает в себя ароматы и вкусы приправ. Поэтому вы можете экспериментировать с различными специями, создавая уникальные сочетания. Предлагаем вам попробовать пряный маринад с чесноком и мёдом, который придаст курице неповторимый вкус.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Для приготовления маринада вам понадобится:

300 г куриного мяса

2 столовые ложки растительного масла

4 столовые ложки кетчупа

1 столовая ложка мёда

3 крупных зубчика чеснока

соевый соус по вкусу

1 луковица

1 чайная ложка сушёного орегано

1 чайная ложка сушёного или свежего базилика

1/4 чайной ложки молотой корицы

соль по вкусу

Приготовление

Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками. Очистите лук и мелко нарежьте. Положите в миску. Добавьте остальные ингредиенты маринада и тщательно перемешайте. Положите в маринад очищенную курицу и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь.

Маринованное куриное мясо можно приготовить на сковороде или на гриле.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



