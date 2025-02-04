Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагревается на 30 градусов за минуты: умная ткань изменит зимнюю одежду навсегда
Главные заблуждения о каршеринге: что на самом деле скрывает сервис
Обещали, но проект не завершили: растёт число пострадавших от недобросовестных застройщиков
Ночная активность, страх перед гостями и громкие звуки: вот как успокоить кошку в любой ситуации
Причины высыхания листьев спатифиллума: что нужно знать каждому цветоводу
LPG-массаж — не панацея: вся правда о популярном методе борьбы с целлюлитом
Удивительные последствия тренировок: почему у спортсменов чешутся ноги?
Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться
Мифы о животных из приютов развеяны: вот почему стоит дать им шанс

Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями

1:18
Еда

Курица — это нежное мясо, которое легко впитывает в себя ароматы и вкусы приправ. Поэтому вы можете экспериментировать с различными специями, создавая уникальные сочетания. Предлагаем вам попробовать пряный маринад с чесноком и мёдом, который придаст курице неповторимый вкус.

Куриные грудки
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриные грудки

Для приготовления маринада вам понадобится:

  • 300 г куриного мяса
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 4 столовые ложки кетчупа
  • 1 столовая ложка мёда
  • 3 крупных зубчика чеснока
  • соевый соус по вкусу
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка сушёного орегано
  • 1 чайная ложка сушёного или свежего базилика
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками. Очистите лук и мелко нарежьте. Положите в миску.
  2. Добавьте остальные ингредиенты маринада и тщательно перемешайте.
  3. Положите в маринад очищенную курицу и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.
  4. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь.

Маринованное куриное мясо можно приготовить на сковороде или на гриле.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Недвижимость
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки Аудио 
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Популярное
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением

С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.

Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Последние материалы
Причины высыхания листьев спатифиллума: что нужно знать каждому цветоводу
LPG-массаж — не панацея: вся правда о популярном методе борьбы с целлюлитом
Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями
Удивительные последствия тренировок: почему у спортсменов чешутся ноги?
Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться
Мифы о животных из приютов развеяны: вот почему стоит дать им шанс
Скандальный случай в аэропорту: 12-летнего ребёнка не пустили на борт из-за нехватки мест.
Антикризисные меры: яйца и сливочное масло становятся социально значимыми товарами
Растения, которые заменят снотворное: секреты травников для глубокого сна
Африка разрывается на части! Учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.