Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями

Курица — это нежное мясо, которое легко впитывает в себя ароматы и вкусы приправ. Поэтому вы можете экспериментировать с различными специями, создавая уникальные сочетания. Предлагаем вам попробовать пряный маринад с чесноком и мёдом, который придаст курице неповторимый вкус.
Для приготовления маринада вам понадобится:
Приготовление
Маринованное куриное мясо можно приготовить на сковороде или на гриле.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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