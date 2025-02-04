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Низкокалорийные шоколадные маффины: очень простой рецепт для домашнего чаепития

0:54
Еда

Сегодня маффины стали настоящим хитом в кафе и ресторанах, но их легко приготовить и дома. Мы предлагаем вам рецепт полезной и низкокалорийной выпечки. Это очень простой рецепт, попробуйте!

маффин
Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
маффин

Ингредиенты:

  • Овсяная мука — 55 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Йогурт — 50 г
  • Разрыхлитель — 3 г
  • Какао-порошок — 5 г
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление:

  1. В чашу блендера поместите овсяную муку и вбейте яйцо.
  2. Смешайте какао с разрыхлителем и добавьте к овсяной муке.
  3. В конце добавьте йогурт и подсластитель, тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
  4. Вылейте тесто в форму для выпекания.
  5. Запекайте маффины в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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