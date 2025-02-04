Низкокалорийные шоколадные маффины: очень простой рецепт для домашнего чаепития

Сегодня маффины стали настоящим хитом в кафе и ресторанах, но их легко приготовить и дома. Мы предлагаем вам рецепт полезной и низкокалорийной выпечки. Это очень простой рецепт, попробуйте!
Ингредиенты:
Приготовление:
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
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