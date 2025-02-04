Низкокалорийные шоколадные маффины: очень простой рецепт для домашнего чаепития

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня маффины стали настоящим хитом в кафе и ресторанах, но их легко приготовить и дома. Мы предлагаем вам рецепт полезной и низкокалорийной выпечки. Это очень простой рецепт, попробуйте!

Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ маффин

Ингредиенты:

Овсяная мука — 55 г

Яйцо — 1 шт.

Йогурт — 50 г

Разрыхлитель — 3 г

Какао-порошок — 5 г

Подсластитель — по вкусу

Приготовление:

В чашу блендера поместите овсяную муку и вбейте яйцо. Смешайте какао с разрыхлителем и добавьте к овсяной муке. В конце добавьте йогурт и подсластитель, тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Вылейте тесто в форму для выпекания. Запекайте маффины в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

